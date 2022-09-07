Пикап Volkswagen оснастили реактивным мотором от самолета

Кто-то любит автогонки за азарт, который сопровождает их с самого старта, но других гонки привлекают исключительно своей зрелищностью — крутыми автомобилями, звуком и скоростью.

Фото: Carakoom Carakoom

Промоутеры гонок иногда организуют специальные выступления для развлечения зрителей на трибунах во время перерывов между организованными сессиями на треке. От выступления каскадёров до демо-заездов старинных автомобилей. А на Гран-при Австрии пару недель назад показали пикап Volkswagen с реактивным двигателем!

Подробнее: Oklahoma Willy — это Volkswagen T1 1958 года выпуска, значительно модифицированный компанией Perrywinkle Customs в Великобритании. Этот конкретный экземпляр был бортовым грузовичком, созданным специально для американцев. В США они поставлялись совсем недолго, а этот конкретный Type II был импортирован в Великобританию из США в 2013 году.

Двигатель: У безумного пикапа сразу два двигателя: в дополнение к стандартной оппозитной «четвёрке» воздушного охлаждения установили турбореактивный двигатель Rolls-Royce Viper 535 1986 года.

Последний весит около 350 кг и производит 1,5 тонны тяги. Первоначально турбореативный мотор был установлен на легком штурмовике BAC 167 Strikemaster ВВС Омана, который был снят с вооружения в 2009 году и в конечном итоге попал в частные руки.

Последний весит около 350 кг и производит 1,5 тонны тяги. Первоначально турбореативный мотор был установлен на легком штурмовике BAC 167 Strikemaster ВВС Омана, который был снят с вооружения в 2009 году и в конечном итоге попал в частные руки.