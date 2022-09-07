"АвтоВАЗ" отказался от возобновления производства Lada X-Ray

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил об отсутствии планов у компании заняться перезапуском производства автомобиля Lada X-Ray. Соответствующее заявление он сделал в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.
«Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — подчеркнул он.
Днем ранее в компании не исключили того, что в 2023 году начнется серийное производство электромобилей Lada Largus. Тогда же сообщалось, что «АвтоВАЗ», возможно, восстановит в 2023 году практически всю модельную линейку.
В прошлом месяце компания «АвтоВАЗ» возобновила производство автомобилей Lada Granta – она оснащена подушками безопасности водителя и пассажира.
Ранее гендиректор «Соллерс Авто» Николай Соболев заявил, что компания готовится к запуску и продвижению собственного бренда «Соллерс». Он также сообщил о планах компании в скором времени представить новые локализованные проекты под этой маркой.