"АвтоВАЗ" отказался от возобновления производства Lada X-Ray

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил об отсутствии планов у компании заняться перезапуском производства автомобиля Lada X-Ray. Соответствующее заявление он сделал в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Фото: АО ''АВТОВАЗ'' АО ''АВТОВАЗ''

«Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — подчеркнул он.

Днем ранее в компании не исключили того, что в 2023 году начнется серийное производство электромобилей Lada Largus. Тогда же сообщалось, что «АвтоВАЗ», возможно, восстановит в 2023 году практически всю модельную линейку.

В прошлом месяце компания «АвтоВАЗ» возобновила производство автомобилей Lada Granta – она оснащена подушками безопасности водителя и пассажира.