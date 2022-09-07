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1 час назад

Новости автомира: какой будет Лада будущего? АвтоВАЗ решил сделать кроссовер на базе Весты

Wroom.ru

Один из руководителей АвтоВАЗа рассказал, что компания ведёт разработку нового современного кроссовера.

Какой будет Лада будущего?
Фото: Wroom.ruWroom.ru

АвтоВАЗ так и не смог перезапустить производство «Лады Весты», но уже планирует сделать новый современный кроссовер на базе этой модели. Вице-президент компании Дмитрий Костромин заявил в интервью «Автостату», что работа над этим проектом уже началась.

Более подробной информации о перспективном кроссовере пока нет. Неизвестно также, когда можно ожидать появления этой модели, хотя бы приблизительно.

Концепт-кар Lada 4x4 Vision показывал, как примерно могла бы выглядеть будущая «Нива» на платформе «Дастера»

Сейчас АвтоВАЗ выпускает две внедорожных модели, «Ниву Легенд» и «Ниву Тревел», а вот кроссоверов в модельном ряду марки нет. За последние годы компания показала два концепта в этом жанре: Xcode в 2016 году (на заглавном фото) и 4x4 Vision в 2018 году, но эти проекты изначально не планировались к серийному производству.

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Также Дмитрий Костромин отметил, что на модели «Лада Иксрей» ещё не поставлен крест, вопреки ранее появлявшейся информации. Компания будет изучать возможность перезапуска этого автомобиля в 2023 году.

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