Какой будет Лада будущего?

Один из руководителей АвтоВАЗа рассказал, что компания ведёт разработку нового современного кроссовера.

АвтоВАЗ так и не смог перезапустить производство «Лады Весты», но уже планирует сделать новый современный кроссовер на базе этой модели. Вице-президент компании Дмитрий Костромин заявил в интервью «Автостату», что работа над этим проектом уже началась.

Более подробной информации о перспективном кроссовере пока нет. Неизвестно также, когда можно ожидать появления этой модели, хотя бы приблизительно.

Концепт-кар Lada 4x4 Vision показывал, как примерно могла бы выглядеть будущая «Нива» на платформе «Дастера»

Сейчас АвтоВАЗ выпускает две внедорожных модели, «Ниву Легенд» и «Ниву Тревел», а вот кроссоверов в модельном ряду марки нет. За последние годы компания показала два концепта в этом жанре: Xcode в 2016 году (на заглавном фото) и 4x4 Vision в 2018 году, но эти проекты изначально не планировались к серийному производству.

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