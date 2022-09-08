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1 час назад

Новости автомира: примерно треть компонентов Lada еще не импортозамещена

Motor.ruиещё 1

АвтоВАЗ продолжает искать альтернативных поставщиков компонентов для автомобилей Lada взамен тем, которые перестали сотрудничать с российским автопроизводителем из-за санкций. По состоянию на сегодняшний день импортозамещение на АвтоВАЗе завершено на 66 процентов, то есть заводу предстоит найти замену примерно 1,5 тысячи компонентам из 4,5 тысячи, из которых собран автомобиль. Автопроизводитель уже проделал большую работу в этом направлении и к осени смог возобновить выпуск трех моделей.

Примерно треть компонентов Lada еще не импортозамещена
Фото: © Lada.ru© Lada.ru

«Практически каждый день мы получаем тот или иной сигнал, вызов о прекращении поставок того или иного компонента, – рассказал РБК президент АвтоВАЗа Максим Соколов. – Это заставляет и наш инжиниринг, и службу логистов и закупщиков быстро переориентироваться, искать аналогичных поставщиков либо у нас в стране, либо переналаживать цепочки поставок на компоненты из других дружественных стран». Он добавил, что «в зоне риска» и «на постоянном мониторинге» находятся примерно 300 комплектующих.

В настоящее время с конвейера завода в Тольятти сходят три модели – это Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, и по итогам 2022 года производитель надеется выпустить порядка 228 тысяч автомобилей. На рубеже 2022-2023 годов АвтоВАЗ возобновит производство Lada Largus, а в начале весны будет завершен процесс переноса выпуска Lada Vesta из Ижевска в Тольятти.

Что же касается XRay, который до весны этого года выпускался на линии B0, то его ждать не стоит: приподнятый хэтчбек окончательно отправлен в отставку в связи с тем, что в нем большая доля иностранных комплектующих.

АвтоВАЗ запланировал и новинку: менее чем через три года в Ижевске начнется производство электрических e-Largus. Уже известна и примерная стоимость «зеленой» версии Largus: она окажется на 20-30 процентов выше цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Таким образом, если бы e-Largus поступил в продажу сегодня, то он стоил бы примерно 1,56-1,7 миллиона рублей.

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