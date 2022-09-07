Под брендом «Соллерс» будут выпускать легкие коммерческие машины

Минпромторг сообщил о планах компании «Соллерс авто» начать в 2022 году производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под собственным брендом на заводе в Татарстане. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

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Министро промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал допсоглашение в СПИК компании, которое предполагает развитие нового проекта.

«Выпуск легких коммерческих автомобилей позволит ПАО "Соллерс Авто" заменить приостановленное производство Ford Transit в России, расширить линейку на рынке в данном сегменте, а также удовлетворить устойчивый спрос на коммерческую технику со стороны российских потребителей», — подчеркнул Мантуров.

Теперь на заводе в Татарстане будут производить машины бескапотной и полукапотной компоновки. Их масса будет варьироваться от 2,5 до 4,5 тонн.

Как стало известно, производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти будет возобновлено в конце 2022 — начале 2023 года.