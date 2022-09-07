Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: под брендом «Соллерс» будут выпускать легкие коммерческие машины

Лера Букина

Минпромторг сообщил о планах компании «Соллерс авто» начать в 2022 году производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под собственным брендом на заводе в Татарстане. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Под брендом «Соллерс» будут выпускать легкие коммерческие машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министро промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал допсоглашение в СПИК компании, которое предполагает развитие нового проекта.

«Выпуск легких коммерческих автомобилей позволит ПАО "Соллерс Авто" заменить приостановленное производство Ford Transit в России, расширить линейку на рынке в данном сегменте, а также удовлетворить устойчивый спрос на коммерческую технику со стороны российских потребителей», — подчеркнул Мантуров.

Теперь на заводе в Татарстане будут производить машины бескапотной и полукапотной компоновки. Их масса будет варьироваться от 2,5 до 4,5 тонн.

Как стало известно, производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти будет возобновлено в конце 2022 — начале 2023 года.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитического агентства «Автостат», в России в августе 2022 года продали 42 593 новых автомобиля, что на 63,6% ниже показателя такого же периода прошлого года. Вместе с тем в сравнении с июлем нынешнего года продажи машин на нашем рынке увеличились сразу на 20%.

Автоновости,Lada Largus,Ford Transit,Lada,Денис Мантуров,Соллерс Авто,Ford,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители