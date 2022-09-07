Ограничения для самокатов и моноколес планируют внести в ПДД

Минтранс предлагает запретить езду по тротуарам на самокатах, моноколесах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) массой более 35 кг, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на поправки к Правилам дорожного движения (ПДД), подготовленные министерством.

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В частности, при движении по тротуару скорость СИМ предлагается ограничить на уровне 25 км/ч. Также в ПДД предлагается прописать преимущество пешеходов при совместном движении с велосипедистами и людьми, управляющими СИМ.