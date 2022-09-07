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1 час назад

Новости автомира: самокаты и моноколеса на тротуарах планируют ограничить по массе и скорости

Газета.Ru

Минтранс предлагает запретить езду по тротуарам на самокатах, моноколесах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) массой более 35 кг, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на поправки к Правилам дорожного движения (ПДД), подготовленные министерством.

Ограничения для самокатов и моноколес планируют внести в ПДД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, при движении по тротуару скорость СИМ предлагается ограничить на уровне 25 км/ч. Также в ПДД предлагается прописать преимущество пешеходов при совместном движении с велосипедистами и людьми, управляющими СИМ.

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Детям от 7 до 14 лет собираются предписать ездить на велосипедах и СИМ только по тротуарам и велодорожкам. Лицам старшего возраста планируется разрешить также передвигаться на таком транспорте по обочинам дорог и краю проезжей части (в местах, где скорость ограничена на уровне максимум 60 км/ч).

Автоновости,Минтранс РФ,
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