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2 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ не планирует повышать цены Lada, но при одном условии

Motor.ru

АвтоВАЗ не планирует повышать стоимость автомобилей Lada, заверил «Известия» глава компании Максим Соколов, прибывший на Восточный экономический форум (ВЭФ). Но есть одно условие: для сохранения ценников на нынешнем уровне должны отсутствовать внешние отягчающие факторы, способствующие увеличению себестоимости автомобилей. Если же не будет резкого роста цен комплектующих, то и Lada не вырастут в цене.

АвтоВАЗ не будет повышать цены Lada при одном условии
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Соколов отметил, что себестоимость автомобилей Lada выросла незначительно. Поэтому нынешние ценовые рамки сохранятся надолго, прогнозирует глава АвтоВАЗа, но только в том случае, если не возникнет форс-мажоров с резким ростом цены комплектующих.

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«Считаем, что те ценовые параметры, которых сегодня достиг рынок, в дальнейшем не будут увеличиваться, как это было в предыдущий период», — сказал Соколов.

При этом ранее в 2022 году автогиганту пришлось приспосабливаться под взлетевшие цены компонентов на фоне инфляции и разрыва логистических цепочек. Микроэлектроника, с дефицитом которой мир борется уже несколько лет, подорожала «порой даже и не в десятки раз», и кризис все еще не преодолен.

С начала года АвтоВАЗ переписывал прайсы Lada трижды, причем два раза пришлись на март, запомнившийся скачками цен по рынку в целом. С середины средняя рекомендованная стоимость автомобилей отечественного производителя увеличилась на семь процентов. В сентябре АвтоВАЗ повысил цены на упрощенную Lada Granta на 10-25 тысяч рублей, а также сразу вдвое увеличил доплату за «металлик» для нескольких моделей.

Между тем реальные цены Lada продолжают удивлять очевидцев. Так, новая Lada Vesta NG с 1,6-литровым двигателем и вариатором в автосалонах Москвы предлагается более чем за два миллиона рублей.

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