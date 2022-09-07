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23 минуты назад

Новости автомира: назван срок запуска серийного производства Aurus Komendant

Лера Букина

Серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant начнется в конце ноября начале декабря. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе выступления с лекцией в рамках Восточного экономического форума, передает РИА Новости. Речь идет о заводе, который находится в Татарстане.

Назван срок запуска серийного производства Aurus Komendant
Фото: ТАССТАСС

«В конце этого месяца мы презентуем внедорожник», - подчеркнул Мантуров.

Презентуют модель Komenadant 29 сентября. Мероприятие пройдет в Москве в музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ.

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Автомобили Aurus выпускают на производственной площадке в особой экономической зоне «Алабуга». Первые серийные седаны Aurus Senat сошли с конвейера весной. Aurus Komendant является первым люксовым внедорожником отечественного производства.

Ранее Минпромторг сообщил о планах компании «Соллерс авто» начать в 2022 году производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под собственным брендом на заводе в Татарстане.

Автоновости,Денис Мантуров,ФСО России,Соллерс Авто,ВДНХ,Минпромторг,
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