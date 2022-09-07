Назван срок запуска серийного производства Aurus Komendant

Серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant начнется в конце ноября начале декабря. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе выступления с лекцией в рамках Восточного экономического форума, передает РИА Новости. Речь идет о заводе, который находится в Татарстане.
«В конце этого месяца мы презентуем внедорожник», - подчеркнул Мантуров.
Презентуют модель Komenadant 29 сентября. Мероприятие пройдет в Москве в музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ.
Автомобили Aurus выпускают на производственной площадке в особой экономической зоне «Алабуга». Первые серийные седаны Aurus Senat сошли с конвейера весной. Aurus Komendant является первым люксовым внедорожником отечественного производства.
Ранее Минпромторг сообщил о планах компании «Соллерс авто» начать в 2022 году производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под собственным брендом на заводе в Татарстане.