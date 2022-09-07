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1 час назад

Новости автомира: Mitsubishi тестирует кроссовер L200, способный передвигаться по бездорожью

ПроКроссовер.ру

Mitsubishi L200 следующего поколения, также известного как Triton или Strada, анонсирован в июле, а сейчас он на тестировании. Изображенный здесь L200 определенно является своего рода внедорожной модификацией. Он имеет большую сетчатую решетку спереди, U-образные фары, окруженные двухъярусными фонарями, и воздухозаборник в нижней части панели.

Mitsubishi тестирует новый L200
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В отличие от других примеров, которые мы видели до сих пор, этот имеет дополнительную защиту кузова вокруг колесных арок, имеет удобные на вид подножки и багажник на крыше. Если присмотреться к задней части, можно увидеть вертикальные задние фонари и традиционную цельную заднюю дверь — шаг назад по сравнению с модными сегодня многофункциональными задними дверьми.

ПроКроссовер.ру

Официально модель L200 следующего поколения имеет более длинную колесную базу и более широкую колею, чем предыдущее поколение. Однако выбор силового агрегата остается загадкой.

Автоновости,Mitsubishi L200,Mitsubishi,
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