Mitsubishi тестирует новый L200

Mitsubishi L200 следующего поколения, также известного как Triton или Strada, анонсирован в июле, а сейчас он на тестировании. Изображенный здесь L200 определенно является своего рода внедорожной модификацией. Он имеет большую сетчатую решетку спереди, U-образные фары, окруженные двухъярусными фонарями, и воздухозаборник в нижней части панели.

В отличие от других примеров, которые мы видели до сих пор, этот имеет дополнительную защиту кузова вокруг колесных арок, имеет удобные на вид подножки и багажник на крыше. Если присмотреться к задней части, можно увидеть вертикальные задние фонари и традиционную цельную заднюю дверь — шаг назад по сравнению с модными сегодня многофункциональными задними дверьми.