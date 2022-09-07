Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Компания NISSAN представила кроссовер NISSAN X-TRAIL нового поколения для европейского рынка

ПроКроссовер.ру

Сегодня состоялась премьера нового X-Trail четвертого поколения в Европе. Благодаря платформе CMF-C, новый X-Trail получил обновленную конструкцию стойки Macpherson спереди. Задняя подвеска представляет собой усовершенствованную многорычажную конструкцию. Система усилителя рулевого управления была модернизирована, предлагая улучшенный отклик, лучшее ощущение в центральной части диапазона рулевого управления и уменьшенное трение.

Nissan представил X-Trail нового поколения
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Новый X-Trail предлагает усовершенствованную информационно-развлекательную систему с широким набором подключенных услуг, включая простую интеграцию смартфонов, автомобильный Wi-Fi для семи устройств и услуги NissanConnect, а также выделенный приложение, с помощью которого можно взаимодействовать и контролировать транспортное средство.Новый полностью электронный 12,3-дюймовый мультиинформационный TFT-экран высокой четкости предлагает выбор настраиваемых макетов для отображения навигации, развлечений, информации о дорожном движении или транспортном средстве, и все они управляются с помощью нового тактильного переключателя на рулевом колесе. К цифровому фону TFT также добавлена традиционная текстура граненого стекла «Кирико» — намек на японскую ДНК Nissan.

ПроКроссовер.ру

Чтобы удовлетворить типичные требования европейских потребителей и их ежедневную езду, установка e-POWER для нового X-Trail была значительно модернизирована. Приложение в японской заметке использовало бензиновый двигатель 1.2, заряжающий аккумулятор, с конечной выходной мощностью 106 л.с. Для Европы он был модернизирован до 1,5-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом и переменной степенью сжатия с конечной выходной мощностью системы 204 л.с.

Автоновости,Nissan X-Trail,Nissan,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители