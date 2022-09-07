Nissan представил X-Trail нового поколения

Сегодня состоялась премьера нового X-Trail четвертого поколения в Европе. Благодаря платформе CMF-C, новый X-Trail получил обновленную конструкцию стойки Macpherson спереди. Задняя подвеска представляет собой усовершенствованную многорычажную конструкцию. Система усилителя рулевого управления была модернизирована, предлагая улучшенный отклик, лучшее ощущение в центральной части диапазона рулевого управления и уменьшенное трение.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Новый X-Trail предлагает усовершенствованную информационно-развлекательную систему с широким набором подключенных услуг, включая простую интеграцию смартфонов, автомобильный Wi-Fi для семи устройств и услуги NissanConnect, а также выделенный приложение, с помощью которого можно взаимодействовать и контролировать транспортное средство.Новый полностью электронный 12,3-дюймовый мультиинформационный TFT-экран высокой четкости предлагает выбор настраиваемых макетов для отображения навигации, развлечений, информации о дорожном движении или транспортном средстве, и все они управляются с помощью нового тактильного переключателя на рулевом колесе. К цифровому фону TFT также добавлена традиционная текстура граненого стекла «Кирико» — намек на японскую ДНК Nissan.

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