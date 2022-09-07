Nissan представил X-Trail нового поколения

Сегодня состоялась премьера нового X-Trail четвертого поколения в Европе. Благодаря платформе CMF-C, новый X-Trail получил обновленную конструкцию стойки Macpherson спереди. Задняя подвеска представляет собой усовершенствованную многорычажную конструкцию. Система усилителя рулевого управления была модернизирована, предлагая улучшенный отклик, лучшее ощущение в центральной части диапазона рулевого управления и уменьшенное трение.
Новый X-Trail предлагает усовершенствованную информационно-развлекательную систему с широким набором подключенных услуг, включая простую интеграцию смартфонов, автомобильный Wi-Fi для семи устройств и услуги NissanConnect, а также выделенный приложение, с помощью которого можно взаимодействовать и контролировать транспортное средство.Новый полностью электронный 12,3-дюймовый мультиинформационный TFT-экран высокой четкости предлагает выбор настраиваемых макетов для отображения навигации, развлечений, информации о дорожном движении или транспортном средстве, и все они управляются с помощью нового тактильного переключателя на рулевом колесе. К цифровому фону TFT также добавлена традиционная текстура граненого стекла «Кирико» — намек на японскую ДНК Nissan.
Чтобы удовлетворить типичные требования европейских потребителей и их ежедневную езду, установка e-POWER для нового X-Trail была значительно модернизирована. Приложение в японской заметке использовало бензиновый двигатель 1.2, заряжающий аккумулятор, с конечной выходной мощностью 106 л.с. Для Европы он был модернизирован до 1,5-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом и переменной степенью сжатия с конечной выходной мощностью системы 204 л.с.