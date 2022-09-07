Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
2 часа назад

Компания AC Schnitzer представила тюнинг на седане BMW i4

ПроКроссовер.ру

Поскольку эра тотальной электрификации приближается с каждым днем, консервативно настроенные тюнинговые мастерские рискуют разориться. AC Schnitzer явно не хочет такой участи, о чем свидетельствует программа тюнинга, которую она только что запустила для полностью электрического BMW i4.

BMW i4 показали в тюнинге
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Экстерьер баварского седана получил передний сплиттер, боковые винглеты для переднего бампера, спойлеры на крыше и крышке багажника, а также элементы отделки четверти панели. Что касается колес, вы можете выбрать между AC1 и AC4 Flow Forming. Доступны проставки, которые помогают ободам идеально вписаться в их арки, а внутренние пружины можно использовать для снижения дорожного просвета на 20–25 мм.

ПроКроссовер.ру

Изящности интерьера включают алюминиевые накладки на педали, подставку для ног из того же металла, держатель для ключей и черный диск режимов движения. Силовой агрегат остается нетронутым, что для одномоторных версий означает задний привод и мощность 285 или 340 лошадиных сил 281 или 335 л.с. США; 210 или 250 кВт соответственно. Спецификация M50 с двумя двигателями обеспечивает общую мощность 544 л.с. на четыре колеса.

Автоновости,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители