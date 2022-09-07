BMW i4 показали в тюнинге

Поскольку эра тотальной электрификации приближается с каждым днем, консервативно настроенные тюнинговые мастерские рискуют разориться. AC Schnitzer явно не хочет такой участи, о чем свидетельствует программа тюнинга, которую она только что запустила для полностью электрического BMW i4.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Экстерьер баварского седана получил передний сплиттер, боковые винглеты для переднего бампера, спойлеры на крыше и крышке багажника, а также элементы отделки четверти панели. Что касается колес, вы можете выбрать между AC1 и AC4 Flow Forming. Доступны проставки, которые помогают ободам идеально вписаться в их арки, а внутренние пружины можно использовать для снижения дорожного просвета на 20–25 мм.

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