BMW i4 показали в тюнинге

Поскольку эра тотальной электрификации приближается с каждым днем, консервативно настроенные тюнинговые мастерские рискуют разориться. AC Schnitzer явно не хочет такой участи, о чем свидетельствует программа тюнинга, которую она только что запустила для полностью электрического BMW i4.
Экстерьер баварского седана получил передний сплиттер, боковые винглеты для переднего бампера, спойлеры на крыше и крышке багажника, а также элементы отделки четверти панели. Что касается колес, вы можете выбрать между AC1 и AC4 Flow Forming. Доступны проставки, которые помогают ободам идеально вписаться в их арки, а внутренние пружины можно использовать для снижения дорожного просвета на 20–25 мм.
Изящности интерьера включают алюминиевые накладки на педали, подставку для ног из того же металла, держатель для ключей и черный диск режимов движения. Силовой агрегат остается нетронутым, что для одномоторных версий означает задний привод и мощность 285 или 340 лошадиных сил 281 или 335 л.с. США; 210 или 250 кВт соответственно. Спецификация M50 с двумя двигателями обеспечивает общую мощность 544 л.с. на четыре колеса.