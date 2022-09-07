Показан Changan Raeton 2023 года с новым внешним видом

Changan подтвердил запуск обновленной модели Raeton 2023 года в Китае этой осенью. Автомобиль приобрел более современный вид и, как сообщается, стоит лишь немного больше, чем до обновления среднего возраста — по крайней мере, так заявляет компания, не называя конкретных цен. Его длина по-прежнему составляет 4,8 метра, а расстояние между осями составляет 2770 мм.
Решетка радиатора больше не имеет четкой границы внизу. Он также имеет световую полосу в верхней части, которая соединяет фары. Аналогичным образом светодиодная лента объединяет задние фонари. Заглянув внутрь, можно увидеть информационно-развлекательный кластер с двумя дисплеями, практически без каких-либо аппаратных кнопок. Электронный джойстик переключения передач расположен на двухъярусном центральном тоннеле.
Что касается двигателя, то автомобиль по-прежнему имеет 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, соединенный с семиступенчатой преселективной коробкой передач с двойным мокрым сцеплением. Передние колеса получают мощность 188 л.с., а полного привода нет в меню.