Показан Changan Raeton 2023 года с новым внешним видом

Changan подтвердил запуск обновленной модели Raeton 2023 года в Китае этой осенью. Автомобиль приобрел более современный вид и, как сообщается, стоит лишь немного больше, чем до обновления среднего возраста — по крайней мере, так заявляет компания, не называя конкретных цен. Его длина по-прежнему составляет 4,8 метра, а расстояние между осями составляет 2770 мм.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Решетка радиатора больше не имеет четкой границы внизу. Он также имеет световую полосу в верхней части, которая соединяет фары. Аналогичным образом светодиодная лента объединяет задние фонари. Заглянув внутрь, можно увидеть информационно-развлекательный кластер с двумя дисплеями, практически без каких-либо аппаратных кнопок. Электронный джойстик переключения передач расположен на двухъярусном центральном тоннеле.

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