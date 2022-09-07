Suzuki SX4 для России лишится атмосферного мотора

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новый SX4, он же S-Cross – это глубоко модернизированная версия актуального кроссовера на прежней платформе, но с осовремененным дизайном. Согласно документу, в России новинка будет предлагаться с безальтернативным турбомотором объемом 1,4 литра, пару которому составит «механика» либо автомат. При этом нынешний SX4 также доступен и с 1,6-литровым «атмосферником».

Фото: © Suzuki © Suzuki

Suzuki SX4 «нового поколения», каковым его считают в самой компании, дебютировал осенью прошлого года под другим именем – S-Cross. Теперь же новинка готовится к выходу на российский рынок – ОТТС, в котором модель значится с двойным названием SX4/S-Cross, вступает в силу 4 ноября 2022-го.

Как и предполагалось, атмосферный двигатель 1.6 на 117 лошадиных сил из гаммы исключили: в России кроссовер будет доступен исключительно с «турбочетверкой» K14C 1.4, которая выдает 140 сил и работает на бензине АИ-95. Трубомотор работает в связке либо с механической коробкой передач, либо с автоматической, тогда как на актуальном SX4 он сочетается только с автоматом. Не положена россиянам и модификация с «турбочетверкой» с гибридной надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора.

Suzuki

В списке оборудования перечислены 16- и 17-дюймовые колеса, климат-контроль, электропривод и обогрев наружных зеркал, подогрев передних сидений, ESP, фронтальные и боковые подушки безопасности, коленная подушка безопасности для водителя, шторки безопасности и мультимедийная система с навигатором.