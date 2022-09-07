«АвтоВАЗ» наладит поставки в несколько стран

Президент и гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах компании наладить поставки в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает портал «Абзац».

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По его словам, это удастся реализовать в случае снятия «барьеров», которые есть на западных рынках.

«В первую очередь таможенные пошлины в рамках ВТО и других международных торговых объединений. Мы рассчитываем на поставку экспортного варианта нашей продукции в объеме 5-10% от общего, в основном на новые рынки: Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии», - указал Соколов.

Ранее Максим Соколов сообщил об отсутствии планов у компании заняться перезапуском производства автомобиля Lada X-Ray. Днем ранее в компании не исключили того, что в 2023 году начнется серийное производство электромобилей Lada Largus. Тогда же сообщалось, что «АвтоВАЗ», возможно, восстановит в 2023 году практически всю модельную линейку.