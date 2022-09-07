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52 минуты назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» наладит поставки в несколько стран

Лера Букина

Президент и гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах компании наладить поставки в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает портал «Абзац».

«АвтоВАЗ» наладит поставки в несколько стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это удастся реализовать в случае снятия «барьеров», которые есть на западных рынках.

«В первую очередь таможенные пошлины в рамках ВТО и других международных торговых объединений. Мы рассчитываем на поставку экспортного варианта нашей продукции в объеме 5-10% от общего, в основном на новые рынки: Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии», - указал Соколов.

Ранее Максим Соколов сообщил об отсутствии планов у компании заняться перезапуском производства автомобиля Lada X-Ray. Днем ранее в компании не исключили того, что в 2023 году начнется серийное производство электромобилей Lada Largus. Тогда же сообщалось, что «АвтоВАЗ», возможно, восстановит в 2023 году практически всю модельную линейку.

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Ранее сообщалось, что, по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе 2022 года продажи новых автомобилей в России снизились на 62,4% или на 69,2 тыс. ед. в сравнении с августом прошлого года. В общей сложности за этот период удалось реализовать 41,7 тыс. новых машин.

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