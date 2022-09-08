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21 минуту назад

Новости автомира: в АвтоВАЗе не исключают возвращения Renault в Россию

Motor.ruиещё 1

В интервью РБК президент АвтоВАЗа Максим Соколов ответил на вопрос о возможном возвращении ушедших из России марок, включая Renault. Он напомнил, что в прошлом году именно АвтоВАЗ принес половину прибыли французскому концерну, и предположил, что ушедшие с российского рынка компании пожалеют о своем решении.

Максим Соколов: ушедшие из России компании пожалеют о своем решении
Фото: © Renault© Renault

«Какой бизнес добровольно откажется от половины своих доходов? Поэтому, конечно, мы видим, что идет определенное давление», -- добавил Соколов.

В самой Группе Renault оценили стоимость своих активов в России, в числе которых доля в АвтоВАЗе и московский завод, в 2,195 миллиарда евро. При этом сумма сделки, в рамках которой все эти активы перешли в собственность России, — 1 рубль. По условиям соглашения, Renault сохраняет за собой возможность обратного выкупа в течение шести лет.

Напомним, доля Группы Renault в АвтоВАЗе, которая составляла 67,69 процента акций, теперь принадлежит ФГУП НАМИ, а столичный завод «Рено Россия», где собирали в том числе популярные кроссоверы Duster и Arkana, — Москве. На предприятии наладят производство машин под исторической маркой «Москвич».

Ранее Минпромторг раскрыл условия сделки с французской стороной. В частности, Renault пообещал помочь с поставкой комплектующих, а также разрешил использовать разработанную совместно с АвтоВАЗом платформу.

При этом, как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», спустя полгода «Renault не выполнила ни одной из договоренностей о поставках комплектующих». Автор канала считает, что «французы точно не будут больше иметь дела с АвтоВАЗом».

Автоновости,Renault,Максим Соколов,Минпромторг,Автоваз,
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