Анонсирован выпуск кроссовера на базе Lada Vesta

Глава российской «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о намерении компании разработать кроссовер, который будет построен на базе популярной модели Lada Vesta. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РБК, передает Autonews.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

При этом точные даты старта производства автомобиля не были названы.

«Это будет новый современный кроссовер — самая популярная, наверное, сегодня среди автолюбителей версия. И вот она в ближайшее время начнет уже в полном объеме разрабатываться коллективом, научно-техническим центром «АвтоВАЗа», — отметил Соколов.

Ранее Максим Соколов сообщил о планах компании наладить поставки в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. По его словам, это удастся реализовать в случае снятия «барьеров», которые есть на западных рынках.