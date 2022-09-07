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24 минуты назад

Новости автомира: анонсирован выпуск кроссовера на базе Lada Vesta

Лера Букина

Глава российской «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о намерении компании разработать кроссовер, который будет построен на базе популярной модели Lada Vesta. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РБК, передает Autonews.

Анонсирован выпуск кроссовера на базе Lada Vesta
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

При этом точные даты старта производства автомобиля не были названы.

«Это будет новый современный кроссовер — самая популярная, наверное, сегодня среди автолюбителей версия. И вот она в ближайшее время начнет уже в полном объеме разрабатываться коллективом, научно-техническим центром «АвтоВАЗа», — отметил Соколов.

Ранее Максим Соколов сообщил о планах компании наладить поставки в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. По его словам, это удастся реализовать в случае снятия «барьеров», которые есть на западных рынках.

Ранее в компании не исключили того, что в 2023 году начнется серийное производство электромобилей Lada Largus. Тогда же сообщалось, что «АвтоВАЗ», возможно, восстановит в 2023 году практически всю модельную линейку.

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