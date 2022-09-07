В США "Нива" вошла в топ самых надежных внедорожников всех времен

Автомобили сегмента SUV, пишет автор статьи, являются самыми популярными на рынке, и сейчас не осталось ни одного производителя, у которого бы в линейке не было такого автомобиля. Несмотря на то, что современные машины надёжнее выпускавшихся в прежние времена, среди "ветеранов" рынка есть те, кто поражает своей надёжностью.