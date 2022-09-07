В США "Нива" вошла в топ самых надежных внедорожников всех времен

Издание Slash Gear составило список самых надёжных внедорожников и кроссоверов всех времён, в котором нашлось место и отечественной классической Lada Niva.
Автомобили сегмента SUV, пишет автор статьи, являются самыми популярными на рынке, и сейчас не осталось ни одного производителя, у которого бы в линейке не было такого автомобиля. Несмотря на то, что современные машины надёжнее выпускавшихся в прежние времена, среди "ветеранов" рынка есть те, кто поражает своей надёжностью.
Далее идёт список моделей с короткой аннотацией к каждой. В списке самых надёжных кроссоверов Lada Niva оказалась на десятом месте из двенадцати. Рейтинг возглавляет Mercedes-Benz G-Class, далее идут Nissan Patrol, Kia Telluride, Honda HR-V, Chevrolet Suburban, Toyota Sequoia, Willys Jeep, Lexus GX, Toyota 4Runner. Места 11 и 12 заняли "Ленд Крузеры" 70- и 200-й серий.
В числе главных преимуществ "Нивы" называют простоту конструкции и высокую ремонтопригодность, что позволяет починить авто при помощи самых простых и распространённых инструментов, высокий клиренс и систему полного привода.