Швейцарская страховая извинилась за ролик с загоревшейся Tesla

Швейцарская страховая компания AXA Switzerland принесла извинения за «дискредитирующие» электромобили краш-тесты, проведенные 25 августа 2022 года. Дело в том, что во время последней серии испытаний электромобиль Tesla Model S, перепрыгнув через рампу, упал на крышу и загорелся. Но, как оказалось, возгорание было «активировано дистанционно».

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: Батареи на тестовом автомобиле не было, а днище не пострадало при ударе. Электромобиль тащили на тросе и просто подожгли в соответствии с заранее подготовленным сценарием. Таким образом, страховщик хотел смоделировать возможные риски ДТП, а в результате спровоцировал настоящий ажиотаж среди фанатов Tesla и владельцев других электромобилей.

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В официальном пресс-релизе с извинениями AXA Switzerland утверждает, что не хотела оставить дурное впечатление об электромобилях. Более того, компания уверена, что переход на электромобили играет центральную роль автомобильного движения будущего.

Вот поэтому и занимается исследованиями: краш-тесты, которые она регулярно проводит, направлены на привлечение внимания к определенным рискам и используются для оценки потенциальных несчастных случаев.

В официальном пресс-релизе с извинениями AXA Switzerland утверждает, что не хотела оставить дурное впечатление об электромобилях. Более того, компания уверена, что переход на электромобили играет центральную роль автомобильного движения будущего.

Вот поэтому и занимается исследованиями: краш-тесты, которые она регулярно проводит, направлены на привлечение внимания к определенным рискам и используются для оценки потенциальных несчастных случаев.

Данные: Как показывает статистика AXA Switzerland, владельцы электромобилей на 50% чаще, чем водители автомобилей с ДВС, становятся виновниками столкновений, приводящих к повреждению их собственных транспортных средств.

В то же время водители мощных электромобилей чаще наносят ущерб собственному транспортному средству или транспорту третьих лиц. На эти проблемы и хотели обратить внимание эксперты AXA Switzerland во время своих краш-тестов.

Что касается возгорания, то электромобили загораются не чаще «топливных». В компании признали, что опубликованное в YouTube видео из краш-тестов производит совсем другое впечатление, поскольку оно «вырвано из контекста». В дальнейшем команда учтет ошибки и разработает новый сценарий проведения испытаний.

В то же время водители мощных электромобилей чаще наносят ущерб собственному транспортному средству или транспорту третьих лиц. На эти проблемы и хотели обратить внимание эксперты AXA Switzerland во время своих краш-тестов.