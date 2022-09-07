ГИБДД раскрыла расписание рейдов в Санкт-Петербурге на сентябрь

На сентябрь этого года Госавтоинспекция запланировала несколько рейдов на водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Дорожные полицейские проведут шесть профилактических мероприятий, которые состоятся во второй половине месяца. Они пройдут в каждую ночь с 16 на 19 сентября, а также с 23 на 26 сентября на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
За езду в нетрезвом виде или передачу управления пьяному водителю предусмотрен штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, если водитель повторно совершает это правонарушение, то наступает уголовная ответственность, напомнили в ведомстве.