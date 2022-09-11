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26 минут назад

Самые дорогие автомобили 2022 года

Motor.ru

Для многих из нас автомобильный аукцион — это возможность недорого приобрести скромную машину из Японии или США. Однако самые богатые покупатели понимают под этим словосочетанием кое-что иное, ведь с молотка порой уходят не просто старинные или редкие, но и поистине уникальные экземпляры, не имеющие аналогов. Неудивительно, что иногда за такие раритеты выкладывают целые состояния: в исключительных случаях речь идёт даже не о десятках, а о сотнях миллионов долларов. В нашей подборке — дорогие машины с аукционов, прошедших в этом году.

1/30 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe. В мае на закрытых торгах RM Sotheby's продана самая дорогая машина на планете: цена составила 135 миллионов евро. На эти деньги Mercedes-Benz откроет фонд для поддержки студентов, работающих над экологическими проектам
Фото: Motor.ru
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2/30 Автомобиль входил в собрание музея Mercedes-Benz Classic, включающее свыше 1100 классических моделей, в том числе из XIX века. Личность покупателя осталась тайной, но он обещает иногда показывать машину публике
Фото: Motor.ru
3/30 Ferrari 410 Sport Spider. 67-летний спорткар с кузовом от Scaglietti побил рекорд цены на автомобильной неделе в Монтерее этого года: его продали за 22 005 000 долларов. Модель изначально создавали для гонок
Фото: Motor.ru
4/30 Ей достались особое шасси 519/C, трубчатая ​​пространственная рама и пятилитровый 400-сильный атмосферник V12. Собрали только два автомобиля: у этого экземпляра шасси номер 30598 CM. В 50-е он принимал участие в гонках под управлением Хуана Мануэля Фанхио и Эудженио Кастеллотти, а позднее на машине выступал Кэрролл Шелби
Фото: Motor.ru
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5/30 Talbot-Lago T150-C-SS Teardrop Coupe by Figoni et Falaschi. 85-летнее купе продано в начале весны за 13 425 000 долларов вместо ожидаемых 10 миллионов. Кузов от ателье Figoni et Falaschi достался лишь двум автомобилям, из которых до нашего времени дожил всего один. Он провёл в Калифорнии 80 лет, а принадлежал знаменитым людям и коллекционерам
Фото: Motor.ru
6/30 Владельцы берегли двухдверку, но однажды кузов выкрасили в красный цвет, а исходный колер вернули только в нулевые. Четырёхлитровая рядная «шестёрка» с тремя карбюраторами выдаёт 140 лошадиных сил и сочетается с четырёхступенчатой механикой. Тормоза барабанные
Фото: Motor.ru
7/30 Bugatti Type 57SC Atalante. 85-летний автомобиль продали за 10 345 000 долларов. Эта машина сошла с конвейера как Type 57 S, но первый хозяин вернул её на завод для установки нагнетателя: в итоге мощность двигателя достигла 200 лошадиных сил
Фото: Motor.ru
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8/30 Одна из быстрейших моделей своего времени получила облегчённый выпуск и амортизаторы de Ram. Данный экземпляр отличается крупной головной оптикой Scintilla и прикрытыми задними колёсными арками. За свою жизнь он не раз побеждал в престижных шоу, а многие узлы и агрегаты, в том числе мотор и коробка передач, у него оригинальные
Фото: Motor.ru
9/30 Mercedes-Benz 540K Sindelfingen Roadster. 85-летний автомобиль продан за 9 905 000 долларов. Из 419 собранных машин только три были снабжены кузовом Special Roadster от Sindelfingen, а этот экземпляр принадлежал правителю Афганистана Мохаммеду Захир Шаху
Фото: Motor.ru
10/30 В королевской семье автомобиль оставался до 1953 года, а потом не раз менял хозяев. Его никогда не восстанавливали, и кое-где появилась коррозия. Однако раритет неплохо сохранился: последние несколько десятков лет его держали в гараже, а пробег составляет лишь 21 тысячу километров
Фото: Motor.ru
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11/30 Hispano-Suiza H6C Tulipwood Torpedo. 98-летняя машина с кузовом из красного дерева куплена за 9 245 000 долларов. Шасси собрали на заводе компании, а затем отправили на предприятие по производству самолётов Nieuport-Astra, где его и снабдили деревянным кузовом
Фото: Motor.ru
12/30 Восьмилитровая «шестёрка» развивает около 200 лошадиных сил. Трёхступенчатая механическая коробка передаёт тягу на задние колёса. Этот экземпляр в 1924 году участвовал в гонках Targa Florio и Coppa Florio, где занял шестое и пятое места соответственно
Фото: Motor.ru
13/30 Ferrari 500 TRC Spider. 18-й из 19 подобных спорткаров ушёл с молотка за 7 815 000 долларов. Модель появилась в 1957 году. Она стала наследником 500 TR и последней машиной марки с четырёхцилиндровым двигателем: 190-сильный агрегат создал Аурелио Лампреди. Частные пилоты не раз выигрывали на ней различные соревнования
Фото: Motor.ru
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14/30 Этот экземпляр тоже выступал в гонках, но меньше чем через год после сборки его привезли в США, и большинство триумфов пришлось на здешние соревнования. Машина неоднократно меняла владельцев, переезжала из Штатов в Европу и обратно, не раз была перекрашена, а в начале 60-х осталась без штатного мотора: он сломался во время заезда. Затем под капотом побывали V8 от Ford и двухлитровый двигатель Ferrari, а в 2014 году был найден и установлен оригинальный агрегат
Фото: Motor.ru
15/30 Ferrari 275 GTB/C Coupe. Автомобиль 1966 года продали за 7 595 000 долларов. Это девятый из двенадцати подобных экземпляров, причём тщательно восстановленный: трёхлетняя реставрация завершилась в 2017-м
Фото: Motor.ru
16/30 У машины штатные двигатель и коробка передач: аутентичность подтверждена официальными документами. Купе не раз получало награды на престижных выставках
Фото: Motor.ru
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17/30 Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing. 27 января автомобиль 1955 года выпуска ушёл с молотка за 6 825 000 долларов вместо ожидаемых 7–9 миллионов. Общий тираж купе и родстеров 300 SL составил 3258 единиц, но этот экземпляр — ещё более редкий. Он относится к числу 29 облегчённых машин, из которых 24 собраны в 1955-м, а остальные пять — в 1956-м
Фото: Motor.ru
18/30 Кузов алюминиевый взамен стального, а стёкла плексигласовые. В результате автомобиль сбросил 95 из 1500 килограммов. Подвеска перенастроена, а барабаны передних тормозов вентилируются. Под капотом — трёхлитровый 215-сильный двигатель. Отделка интерьера выполнена из голубого винила и ткани
Фото: Motor.ru
19/30 Ferrari LaFerrari Aperta. Один из 210 открытых супергибридов, проехавший за пять лет всего 259 километров, продали за 5 360 000 долларов. Первый владелец в своё время выложил за машину 2 279 800 долларов, из которых 113 тысяч пришлось на дополнительное оборудование
Фото: Motor.ru
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20/30 Гибридная установка с 6,3-литровым атмосферным V12 и электромотором, встроенным в преселективную роботизированную коробку передач, выдаёт в сумме 963 лошадиные силы и более 900 Нм. Автомобиль набирает первую «сотню» за три секунды, вторую — за 7,1, а максимальная скорость достигает 350 километров в час
Фото: Motor.ru
21/30 Porsche 9075. 4-летний болид купили в Париже за 4 390 400 евро. В общей сложности сделан 21 экземпляр. Эта машина участвовала в соревнованиях под эгидой производителя всего один раз: по результатам «1000 километров Нюрбургринга» она стала четвёртой. Затем фирма обслужила автомобиль и продала
Фото: Motor.ru
22/30 Несколько лет болид активно использовали на гоночных трассах, но приблизительно с середины 70‑х он принадлежал коллекционерам. Эрнст Шустер, выставивший Porsche на продажу, приобрёл его в 1983 году. К середине 90‑х машина пережила полную реставрацию. 2,2-литровая «восьмёрка» развивает 280 лошадиных сил, а весит автомобиль всего 600 кило­граммо­в. Этот экземпляр — один из 12 «коротко­хвостых»
Фото: Motor.ru
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23/30 Ferrari F50. Один из 349 экземпляров модели купили за 4 161 600 евро. Единственный владелец за 26 лет проехал на нём всего 1318 километров. Естественно, автомобиль прекрасно сохранился: на красном кузове и чёрно-красных сиденьях почти нет следов износа. Органы управления тоже выглядят нетронутыми
Фото: Motor.ru
24/30 Продавец обращал внимание на оригинальную приборную панель, а также «доэлектронные» руль и рычаг. 4,7-литровый атмосферник V12 (520 лошадиных сил и 471 Нм) сочетается с механикой. Набор «сотни» занимал 3,7 секунды, а максимальная скорость достигала 325 километров в час
Фото: Motor.ru
25/30 Porsche 550 Spyder Coachwork by Wendler. Спорткар 1955 года с кузовом от Wendler ушёл с молотка за 4 185 000 долларов. Этот экземпляр принадлежал фанату марки полвека и успел поучаствовать во множестве соревнований. В 80-е автомобиль уже восстанавливали, но полноценная реставрация длилась с 1998 по 2003 год
Фото: Motor.ru
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26/30 Каждый использованный элемент задокументировали, а кузов разобрали и отремонтировали. 135-сильный двигатель оснащён двумя карбюраторами Weber 40 DCM и сочетается с четырёхступенчатой ​​механической коробкой передач
Фото: Motor.ru
27/30 Packard Twelve Individual Custom Convertible Victoria by Dietrich. Одна из трёх сохранившихся машин с кузовом от Dietrich, выпущенная в 1934 году, ушла с молотка за 4 130 000 долларов. В последние четыре десятилетия автомобиль был частью самых известных американских коллекций, а восемь лет назад получил награду на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич
Фото: Motor.ru
28/30 Аукционисты называют машину лучшей и наиболее важной моделью бренда, который в своё время считался вершиной американской роскоши. Под капотом установлен 7,3-литровый V12
Фото: Motor.ru
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29/30 Shelby GT350R Prototype. Первый гоночный Shelby серии R продали за 4 070 000 долларов. Машиной управляли известные гонщики, в том числе Кен Майлз. Двухдверку прозвали «Летающим Мустангом» из-за снимков, на которых она «парит» над трассой
Фото: Motor.ru
30/30 Двухдверка запечатлена, например, на обложках журналов Sports Car Graphic и Road & Track в марте и мае 1965 года соответственно. На прототипе испытывали новые и изменённые технологии, позднее применённые на втором командном болиде. В портфолио автомобиля множество наград с тематических мероприятий
Фото: Motor.ru
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