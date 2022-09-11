Самые дорогие автомобили 2022 года

Для многих из нас автомобильный аукцион — это возможность недорого приобрести скромную машину из Японии или США. Однако самые богатые покупатели понимают под этим словосочетанием кое-что иное, ведь с молотка порой уходят не просто старинные или редкие, но и поистине уникальные экземпляры, не имеющие аналогов. Неудивительно, что иногда за такие раритеты выкладывают целые состояния: в исключительных случаях речь идёт даже не о десятках, а о сотнях миллионов долларов. В нашей подборке — дорогие машины с аукционов, прошедших в этом году.