Самые дорогие автомобили 2022 года

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Этот экземпляр тоже выступал в гонках, но меньше чем через год после сборки его привезли в США, и большинство триумфов пришлось на здешние соревнования. Машина неоднократно меняла владельцев, переезжала из Штатов в Европу и обратно, не раз была перекрашена, а в начале 60-х осталась без штатного мотора: он сломался во время заезда. Затем под капотом побывали V8 от Ford и двухлитровый двигатель Ferrari, а в 2014 году был найден и установлен оригинальный агрегат