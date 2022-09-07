АвтоВАЗ решил нанять тысячи новых сотрудников

"Для достижения поставленной задачи на следующий год - производства 500 тысяч автомобилей - с этого сентября стартует программа дополнительного набора сотрудников на площадку в Тольятти. Объем этого набора достаточно масштабен - потребуется еще около 4 тысяч человек", - цитирует Соколова "Интерфакс".