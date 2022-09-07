АвтоВАЗ решил нанять тысячи новых сотрудников

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах ВЭФ-2022 заявил, что компания намерена с осени дополнительно нанять 4 тысячи сотрудников на завод в Тольятти.
"Для достижения поставленной задачи на следующий год - производства 500 тысяч автомобилей - с этого сентября стартует программа дополнительного набора сотрудников на площадку в Тольятти. Объем этого набора достаточно масштабен - потребуется еще около 4 тысяч человек", - цитирует Соколова "Интерфакс".
Во втором полугодии 2022 года компания планирует выпустить около 140 тысяч автомобилей.
Ранее Соколов заявил, что не исключает серийного выпуска небольшой партии электромобилей Lada Largus уже в 2023 году. Также стало известно, что проект Lada Xray закрыт - автомобиль производить больше не будут.
Сейчас АвтоВАЗ собирает Niva Legend, Niva Travel, Granta. Продажи Lada бьют рекорды.