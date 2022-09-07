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2 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» решил нанять тысячи новых сотрудников

Елена Прошина

Президент российской автомобильной компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что этой осенью начнётся масштабный набор сотрудников на завод компании в Тольятти. Об этом сообщает «Интерфакс».

«АвтоВАЗ» решил нанять тысячи новых сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для достижения поставленной задачи на следующий год – производства 500 тыс. автомобилей – с этого сентября стартует программа дополнительного набора сотрудников на площадку в Тольятти. Объем этого набора достаточно масштабен – потребуется еще около 4 тысяч человек», – объявил Соколов.

Он также добавил, что на данный момент на заводе в Тольятти работает 32,5 тысяч человек.

Также Соколов рассказал, что в связи с переносом сборки Lada Vesta на завод в Тольятти количество сотрудников на предприятии «Lada-Ижевск» сократится с 3,2 тысяч до 1,3 тысяч человек.

«Но для компании эта разница с точки зрения общей численности сотрудников будет нивелирована набором 4 тыс. новых сотрудников», – добавил он.

В настоящее время компания «АвтоВАЗ» выпускает в Тольятти упрощённые версии Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Кроме того, компания отказалась от планов возобновить производство Lada XRay.

Ранее Максим Соколов рассказал о планах компании расширить поставки автомобилей в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

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