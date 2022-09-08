В Подмосковье запустили первый участок платной трассы Москва-Казань

В четверг, 8 сентября, в Подмосковье состоялась церемония запуска движения по первому участку новой скоростной трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани. Пока в эксплуатацию введен только первый отрезок протяженностью 23 километра от Электростали до Орехово-Зуево, который соединяет Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) и Московское большое кольцо (оно же А-108 или Большая бетонка).

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С запуском первого участка стало удобно объезжать Ногинск – новая дорога экономит около получаса времени независимо от направления движения, поскольку легковым автомобилям здесь разрешено двигаться со скоростью до 110 километров в час. Оплата проезда реализована через систему «Свободный поток», с которой автомобилисты уже знакомы – она запущена на ЦКАД.

Как сообщает Quto.ru, на 23 километра новой дороги приходится 11 искусственных сооружений, в том числе мосты через реки Клязьму и Вырку, а также транспортные развязки – с ЦКАД и А-108. На строительство участка ушло около года.

Что же касается всей трассы М-12, то она сократит путь из Москвы до Казани с нынешних 12 часов до шести с половиной часов. Дорога пройдет по пяти регионам – Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Общая протяженность трассы составляет 800 километров, 142 из которых – на территории Татарстана. Ее достроят в 2024 году.

До конца этого года в эксплуатацию сдадут 106 километров М-12, в том числе 47 из 80 километров первого этапа, а также весь второй этап, который заканчивает прямо перед трассой «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Строители опережают график – изначально предполагалось, что этот участок будет достроен только в 2023-м.