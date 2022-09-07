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2 часа назад

Новости автомира: Tesla разрабатывает батарею, которая станет вдвое дешевле текущей

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что Tesla продолжает разрабатывать новую технологию производства батарей, которая позволит сэкономить более 8% от стартовой цены, например, Model Y в США.

Tesla разрабатывает батарею вдвое дешевле нынешней
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, благодаря использованию более крупных элементов и нового процесса сухого покрытия электродов, Tesla может вдвое снизить стоимость батареи Model Y, что позволит сэкономить более 8% от стартовой цены автомобиля в США. Однако, по словам 12 экспертов, знакомых с разработкой, плохая новость заключается в том, что она находится лишь на полпути к этому.

Дело в том, что технология сухого покрытия, используемая для производства более крупных элементов в батарее Tesla «4680», новая и непроверенная. Также компании трудно масштабировать производство до такой степени, чтобы получить значительную экономию средств, сказали эксперты агентству Reuters.

Отметим, что аккумуляторные системы являются самым дорогим элементом большинства электромобилей, поэтому создание дешевых и высокопроизводительных батарей является ключом к производству доступных электромобилей, которые могут потягаться с двигателями внутреннего сгорания по цене.

Стэн Уиттингем, один из изобретателей литий-ионных батарей и нобелевский лауреат 2019 года, считает, что исполнительный директор Tesla Elon Musk слишком оптимистично оценивает сроки коммерциализации новой технологии:

«Я думаю, он решит эту проблему, но это будет не так быстро, как ему хочется. Потребуется некоторое время, чтобы действительно протестировать его».

Напомним, что еще в августе Маск сообщил акционерам, что Tesla будет производить большие объемы аккумуляторов «4680» к концу 2022 года. По мнению экспертов, пока компания смогла снизить стоимость батареи для Model Y лишь на 2-3 тысячи долларов, что составляет примерно половину от той экономии, которую Tesla планировала для батареи «4680».

Автоновости,Tesla,
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