Tesla разрабатывает батарею вдвое дешевле нынешней

Стало известно о том, что Tesla продолжает разрабатывать новую технологию производства батарей, которая позволит сэкономить более 8% от стартовой цены, например, Model Y в США.

Так, благодаря использованию более крупных элементов и нового процесса сухого покрытия электродов, Tesla может вдвое снизить стоимость батареи Model Y, что позволит сэкономить более 8% от стартовой цены автомобиля в США. Однако, по словам 12 экспертов, знакомых с разработкой, плохая новость заключается в том, что она находится лишь на полпути к этому.

Дело в том, что технология сухого покрытия, используемая для производства более крупных элементов в батарее Tesla «4680», новая и непроверенная. Также компании трудно масштабировать производство до такой степени, чтобы получить значительную экономию средств, сказали эксперты агентству Reuters.

Отметим, что аккумуляторные системы являются самым дорогим элементом большинства электромобилей, поэтому создание дешевых и высокопроизводительных батарей является ключом к производству доступных электромобилей, которые могут потягаться с двигателями внутреннего сгорания по цене.

Стэн Уиттингем, один из изобретателей литий-ионных батарей и нобелевский лауреат 2019 года, считает, что исполнительный директор Tesla Elon Musk слишком оптимистично оценивает сроки коммерциализации новой технологии:

«Я думаю, он решит эту проблему, но это будет не так быстро, как ему хочется. Потребуется некоторое время, чтобы действительно протестировать его».