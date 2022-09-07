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1 час назад

Президент "АвтоВАЗа" — о рисках, расширении штата и будущем иностранных брендов в России

Мария Иванова

"АвтоВАЗ" на данный момент — одна из немногих компаний, сохранивших производство автомобилей на российском рынке. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал "Интерфаксу" о подготовке к рискам, стратегии развития предприятия и планах по расширению штата.

Президент "АвтоВАЗа" — о рисках, расширении штата и будущем иностранных брендов в России
Фото: ТАССТАСС

Планы и риски

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По словам Соколова, предприятие намерено повысить объемы производства по результатам сентября по сравнению с показателями августа. А по итогам второй половины года запланирован выпуск 140 тысяч машин.

Однако существует проблема с поставщиками из недружественных государств, которые пытаются минимизировать деловые связи с компанией — останавливают или изменяют контрактные обязательства, добавил Соколов. Он подчеркнул, что "АвтоВАЗ" помнит о рисках, связанных с поставками компонентов.

Стратегия развития отрасли

Как рассказал топ-менеджер, "АвтоВАЗ" активно участвовал в разработке стратегии развития автомобильной отрасли России до 2035 года (на данный момент она существует как проект и окончательно не утверждена). На основе этого документа компания сформирует собственную стратегию, которая будет обсуждаться на совете директоров осенью. В ней, в частности, будут отражены планы компании по развитию технологической независимости.

Кадровый вопрос

На заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти сейчас трудятся 32,5 тысячи человек. На предприятии в Ижевске останется 1,3 тысячи сотрудников. Всего в группе насчитывается около 40 тысяч человек. Такое же количество людей сохранится в дальнейшем, подчеркнул Соколов. Помимо этого в сентябре начинается набор дополнительного персонала на предприятие в Тольятти. На работу примут около 4 тысяч новых сотрудников. Это необходимо для достижения цели на 2023 год — выпуска 500 тысяч машин.

Стимуляция продаж

Президент "АвтоВАЗа" отметил, что программы льготного автокредитования и лизинга оказались эффективными стимуляторами продаж. С июля, когда их перезапустили, число клиентов в дилерских центрах компании увеличилось почти в полтора раза.

Взаимодействие с Renault

Соколов заявил, что "АвтоВАЗ" не считает нужным разрывать отношения с концерном Renault, который теперь является уже бывшим акционером российского предприятия. Остаются обязательства по поставкам комплектующих, включая платформу B0. При этом "АвтоВАЗ"действует в соответствии с соглашением, подписанным с Министерством промышленности и торговли.

О других иностранных компаниях

Комментируя уход из России других зарубежных компаний, которые остановили здесь свои производственные мощности, в частности, Hyundai, прекратившей выпуск машин в Санкт-Петербурге, Соколов выразил уверенность, что созданные площадки будут использоваться. Или иностранные компании вернутся на российский рынок, или мощности передадут других заграничным автопроизводителям.

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