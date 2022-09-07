Daewoo Matiz вновь обретает популярность в России

Пока в России в очередной раз падает спрос на новые автомобили, специалисты IТ-компании «Макспостер» провели статистический анализ отечественного рынка подержанных легковых транспортных средств. В ходе исследования эксперты выяснили, что за минувшее полугодие самой популярной моделью с пробегом в стране неожиданно стал хэтчбек Daewoo Matiz. Согласно статистике, пользователи Сети чаще всего запрашивали контакты продавцов миниатюрного автомобиля, просматривая объявления о продаже в Сети.

Фото: Daewoo Matiz© Daewoo Daewoo Matiz© Daewoo

По данным экспертов, среди десяти миллионов объявлений, размещенных на трех крупнейших торговых площадках, больше других Daewoo Matiz интересовались жители Москвы и Подмосковья. Также в столице покупатели часто ищут Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, а также Chevrolet Lanos и Kia Rio.

При этом в Чеченской Республике большое количество запросов поступает на Ford Focus третьего поколения, а в Ростовкой области автомобилисты чаще всего разыскивают подержанные Hyundai Accent.