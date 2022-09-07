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3 часа назад

Новости автомира: Daewoo Matiz вновь обретает популярность в России

Motor.ru

Пока в России в очередной раз падает спрос на новые автомобили, специалисты IТ-компании «Макспостер» провели статистический анализ отечественного рынка подержанных легковых транспортных средств. В ходе исследования эксперты выяснили, что за минувшее полугодие самой популярной моделью с пробегом в стране неожиданно стал хэтчбек Daewoo Matiz. Согласно статистике, пользователи Сети чаще всего запрашивали контакты продавцов миниатюрного автомобиля, просматривая объявления о продаже в Сети.

Daewoo Matiz вновь обретает популярность в России
Фото: Daewoo Matiz© DaewooDaewoo Matiz© Daewoo

По данным экспертов, среди десяти миллионов объявлений, размещенных на трех крупнейших торговых площадках, больше других Daewoo Matiz интересовались жители Москвы и Подмосковья. Также в столице покупатели часто ищут Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, а также Chevrolet Lanos и Kia Rio.

При этом в Чеченской Республике большое количество запросов поступает на Ford Focus третьего поколения, а в Ростовкой области автомобилисты чаще всего разыскивают подержанные Hyundai Accent.

В начале июля в России резко вырос спрос на китайские грузовики. В первом летнем месяце на машины из Поднебесной пришлась треть всех продаж.

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