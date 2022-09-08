Volvo S90 заменят электрическим седаном?

Ранее стало известно, что Volvo готовит электрический кроссовер на замену XC90, и, как предполагает AutoEvolution, такая участь постигнет и седан S90. Последний в строю уже больше шести лет, и скоро настанет время для смены поколения. Издание публикует рендеры независимого дизайнера, который предположил, как бы могла выглядеть гпотетическая электрическая альтернатива нынешнему S90: он сохранил пропорции актуального седана, но наделил его чертами внешности концепта Concept Recharge.

Фото: © AutoEvolution © AutoEvolution

Volvo 90-й серии, которая включает седан S90 и универсал V90, дебютировала в 2016 году, а первый рестайлинг модели пережили в 2019-м. В 2020-м обновленные Volvo S90/V90 с подретушированной внешностью и ограничителем максимальной скорости в 180 километров в час добрались до российского рынка. В марте этого года Volvo объявила о заморозке поставок новых автомобилей в Россию, и к сентябрю запасы машин у дилеров практически исчерпались – в августе было продано всего 11 штук, шесть из которых – XC90, и пять – XC60.

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Между тем, на других рынках Volvo продолжает развиваться и следует своему плану по электрификации модельного ряда. Уже к 2025 году доля электромобилей в общемировых продажах компании должна составить 50 процентов, а еще 50 процентов будут гибридами. К 2030 году шведы полностью откажутся от выпуска автомобилей с ДВС.

Независимый рендер гипотетического преемника Volvo S90

Соответственно, у нынешних моделей Volvo появятся электрические преемники – например, уже подтвержден кроссовер Embla, который призван в будущем заменить XC90. Все электрокары марки, среди которых, скорее всего, будут и седаны, построят в фирменной стилистике, продемонтрированной на концепт-каре Concept Recharge. Именно ее и примерил S90 на рендерах: он изображен с «заглушкой» на месте радиаторной решетки и с фарами-мьёльнирами с необычной графикой.