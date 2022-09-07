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41 минуту назад

Новости автомира: Назван самый распространенный китайский автомобиль в России

Елена Прошина

Исследовательская компания «Автостат Инфо» сообщает, что на начало второго полугодия 2022 года в России находится более 794 тысяч автомобилей, которые были произведены в Китае. Самым распространенным китайскими производителем в России стал бренд Chery. Об этом «Автостат Инфо» написал в своём Telegram-канале.

Назван самый распространенный китайский автомобиль в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сегодняшний день российские автолюбители зарегистрировали более 221,1 тысячи автомобилей Chery. Самой распространённой моделью бренда стал кроссовер Chery Tiggo первого поколения. В России таких машин насчитывается 75,7 тысяч.

На втором месте по популярности китайских автомобилей оказался бренд Geely. Кроме того, в этот список самых также вошли бренды Lifan, Great Wall и Haval.

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Ранее аналитическая компании J.D. Power назвала список самых качественных китайских автомобилей.

Автоновости,Chery Tiggo,Lifan,Chery,Geely,
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