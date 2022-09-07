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31 минуту назад

Новости автомира: Nissan отказался от «самой женской» модели из-за низкого спроса

Motor.ru

Компания Nissan в ближайшем будущем уберет из модельного ряда в Японии субкомпактный хэтчбек March. Актуальное поколение модели в пятидверном кузове поставляют на домашний рынок в готовом виде из Таиланда с 2010 года. За пределами Страны восходящего солнца автомобиль известен под именем Micra. Отказаться от продажи March «дома» в Ниссане решили в связи с невостребованностью модели у покупателей. При этом в других странах хэтчбек продолжат реализовывать.

Nissan отказался от «самой женской» модели из-за низкого спроса
Фото: © Autowp© Autowp

В настоящий момент с конвейера в Таиланде сошли последние хэтчбеки, поэтому на домашнем рынке в ближайшее время будут продавать складские запасы. За пределами Японии Nissan March продолжат реализовывать в шести странах. По данным Японской ассоциации автодилеров, за прошлый год в стране нашли своих владельцев всего 8 800 субкомпактных машин. К примеру, сопоставимый по размеру Note, в 2021 году купили 90 000 клиентов.

Nissan выпускает March с 1982 года. За четыре десятилетия в стране продали более 2,5 миллионов хэтчбеков. Помимо низкого спроса, отказ от продажи модели связан с решением японской марки переориентироваться на производство электромобилей. К 2030 году бренд планирует выпустить 15 новых электрокаров. По этой же причине ранее Nissan отказался от производства компактного кроссовера Rogue Sport, который известен в России под именем Qashqai.

В начале мая компания Renault завершила производство культового минивэн Scenic. Популярная в 90-х годах прошлого века модель ушла в отставку в связи с отсутствием спроса.

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