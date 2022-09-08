Китайцы претендуют на завод Mercedes-Benz в Подмосковье

"Я очень надеюсь, что Mercedes вернется. Если нет, то там сейчас ведется работа по подбору, в том числе китайского автопроизводителя, надежного и имеющего стабильный спрос на свои автомобили. Я думаю, что Mercedes заработает в том или ином виде. [...] Сейчас момент такой, когда много неопределенностей и у немцев, которые завод остановили, и у инвесторов, которые собираются. В общем, они договариваются. Думаю, что в этом году ясность будет", - сказал Воробьев.