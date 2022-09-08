Китайцы претендуют на завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Российский завод Mercedes-Benz, который находится в Московской области, может перейти китайскому автопроизводителю. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радиостанции Sputnik, сообщает ТАСС. Какая именно компания из КНР претендует на завод, он не уточнил.
"Я очень надеюсь, что Mercedes вернется. Если нет, то там сейчас ведется работа по подбору, в том числе китайского автопроизводителя, надежного и имеющего стабильный спрос на свои автомобили. Я думаю, что Mercedes заработает в том или ином виде. [...] Сейчас момент такой, когда много неопределенностей и у немцев, которые завод остановили, и у инвесторов, которые собираются. В общем, они договариваются. Думаю, что в этом году ясность будет", - сказал Воробьев.
Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz был открыт в апреле 2019 года. Для локализации производства в России немецкий концерн инвестировал более 15 млрд рублей. Об остановке сборки на заводе в подмосковном Есипово и поставок автомобилей в Россию концерн объявил 3 марта этого года.
Ранее сообщалось, что В США зафиксирован всплеск продаж автомобилей премиум-класса.