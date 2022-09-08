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1 час назад

Губернатор Подмосковья: китайская компания претендует на завод Mercedes-Benz

Газета.Ruиещё 1

Российский завод Mercedes-Benz, который находится в Московской области, может перейти китайскому автопроизводителю. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радиостанции Sputnik, сообщает ТАСС. Какая именно компания из КНР претендует на завод, он не уточнил.

Китайцы претендуют на завод Mercedes-Benz в Подмосковье
Фото: Газета.руГазета.ру

"Я очень надеюсь, что Mercedes вернется. Если нет, то там сейчас ведется работа по подбору, в том числе китайского автопроизводителя, надежного и имеющего стабильный спрос на свои автомобили. Я думаю, что Mercedes заработает в том или ином виде. [...] Сейчас момент такой, когда много неопределенностей и у немцев, которые завод остановили, и у инвесторов, которые собираются. В общем, они договариваются. Думаю, что в этом году ясность будет", - сказал Воробьев.

Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz был открыт в апреле 2019 года. Для локализации производства в России немецкий концерн инвестировал более 15 млрд рублей. Об остановке сборки на заводе в подмосковном Есипово и поставок автомобилей в Россию концерн объявил 3 марта этого года.

Ранее сообщалось, что В США зафиксирован всплеск продаж автомобилей премиум-класса.

Автоновости,Mercedes-Benz,Андрей Воробьев,
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