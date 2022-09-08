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8 сентября

Новости автомира: АвтоВАЗ работает над обновлением семейства Lada Granta

Motor.ruиещё 4

АвтоВАЗ собирается выпустить обновленную Lada Granta, сообщил в интервью РБК глава компании Максим Соколов, посетивший Восточный экономический форум. Речь идет о полноценном семействе: в него войдут седан, универсал, а также «более продвинутая» модель на базе универсала. Соколов обещает, что модернизированная бюджетная Lada станет «новым шагом в отечественном автомобилестроении».

АвтоВАЗ работает над обновлением семейства Lada Granta
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

На текущий момент АвтоВАЗ построил уже 25 прототипов различных моделей обновленной Lada Granta. Однако пока никаких подробностей о будущей модернизации не раскрывается.

Также неясно, когда именно новинка встанет на конвейер. Соколов выделяет на наладку производства два-три года, отмечая, что для этого инженеры, логисты, закупщики и другие специалисты должны проделать серьезную работу. При этом значительную часть времени придется потратить на локализацию комплектующих, которые ранее АвтоВАЗ получал из-за рубежа, или поиск аналогов и запчастей в дружественных странах.

Сейчас АвтоВАЗ успел импортозаместить примерно 66 процентов деталей, то есть заводу необходимо найти замену еще 1,5 тысячи компонентам, требующимся для сборки автомобиля.

В ближайших планах АвтоВАЗа — вернуть на конвейер имеющуюся линейку. Ожидается, что почти все автомобили снова будут запущены в производство в 2023 году. Сейчас же Ижевский завод машин не выпускает, а в Тольятти собирают только три модели — Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel.

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