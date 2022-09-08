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24 минуты назад

Автоэксперт: автомобили в России станут предметом роскоши

Ura.Ru

В будущем автомобиль в России перейдет из средства передвижения в небезопасную роскошь. Такое мнение высказал координатор общественного центра «Автомобилист» Дмитрий Клевцов.

«Автомобили будут стоить сумасшедших денег. Это опять станет у нас не средство передвижения, а предмет роскоши. У потребителя будет меньше возможностей покупать качественные компоненты, и так или иначе это отразится на безопасности на дорогах», — приводит слова автоэксперта «Ридус».

Он отметил, что уже создаются программы по стимулированию отказа от личного транспорта в пользу общественного. В новых требованиях к машинам при прохождении техосмотра допускается подтекание жидкостей, добавил Клевцов.

Nissan отказался от «самой женской» модели

Ранее URA.RU сообщало, что автозавод Миасса заменит две третьи импортных комплектующих своих автомобилей. «В машины устанавливаются всего три иностранных агрегата», — заявил гендиректор предприятия Павел Яковлев.

Автоновости,Видео,Nissan,Павел Яковлев,
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