«Автомобили будут стоить сумасшедших денег. Это опять станет у нас не средство передвижения, а предмет роскоши. У потребителя будет меньше возможностей покупать качественные компоненты, и так или иначе это отразится на безопасности на дорогах», — приводит слова автоэксперта «Ридус».