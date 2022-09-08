Chery Tiggo 4 Pro добрался до российских дилеров

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались фотографии нового Chery Tiggo 4 Pro, который наконец добрался до российских дилеров. Модель, которая в родном Китае продается под именем Tiggo 5x, ждали в России еще в конце весны либо в начале лета, но она появилась только сейчас. От обычного Tiggo 4 такой кроссовер отличается оформлением радиаторной решетки и красными акцентами в экстерьере, а по габаритам они идентичны.

Фото: © Китайские автомобили © Китайские автомобили

Chery Tiggo 4 Pro предложат в России с двумя полуторалитровыми моторами на выбор. Первый – «атмосферник» SQRE4G15C мощностью 113 лошадиных сил, он работает в связке либо с пятиступенчатой «механикой», либо с вариатором CVT18. Кроссовер с безнаддувшым двигателем разгоняется с места до «сотни» за 13,9 секунды, а максимальная скорость составляет 175 километров в час. Расход топлива в смешанном цикле – 7,4 литра на 100 километров пути.

Второй – 147-сильный турбомотор, который работает в тандеме с вариатором CVT25. На разгон от 0 до 100 километров в час такой Tiggo 4 Pro тратит 9,7 секунды, а средний расход топлива равен 7,1 литра.

Китайские автомобили

Tiggo 4 Pro представляет собой рестайлинговую версию обычной «четверки», при этом как минимум некоторое время оба они будут продаваться в России параллельно. По размерам оба кроссовера совершенно одинаковые, а дорожный просвет Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro составляет 190 миллиметров. Что касается подвески, то спереди McPherson, сзади — полузависимая пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.