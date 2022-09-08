«Соллерс» займется выпуском китайских машин JAC под собственной маркой

Компания «Соллерс авто» собирается заняться выпуском китайских автомобилей JAC под собственной маркой на своем заводе на территории ОЭЗ «Алабуга». Об этом сообщают «Вeдомости».

Фото: JAC Motors JAC Motors

«Основой для локализации в России производства легких коммерческих автомобилей (LCV) под маркой «Соллерс» станут китайские машины JAC», - пишет издание.

Отмечается, что это позволит автоконцерну принимать участие в госзакупках и получать льготы.

В среду, 7 сентября, сообщалось, что «Соллерс» намерен возобновить производство автомобилей на своем заводе в Елабуге. Как стало известно, на нем будут производиться две новые машины LCV.