«Соллерс» займется выпуском китайских машин JAC под собственной маркой

Компания «Соллерс авто» собирается заняться выпуском китайских автомобилей JAC под собственной маркой на своем заводе на территории ОЭЗ «Алабуга». Об этом сообщают «Вeдомости».
«Основой для локализации в России производства легких коммерческих автомобилей (LCV) под маркой «Соллерс» станут китайские машины JAC», - пишет издание.
Отмечается, что это позволит автоконцерну принимать участие в госзакупках и получать льготы.
В среду, 7 сентября, сообщалось, что «Соллерс» намерен возобновить производство автомобилей на своем заводе в Елабуге. Как стало известно, на нем будут производиться две новые машины LCV.
Ранее глава российской «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о намерении компании разработать кроссовер, который будет построен на базе популярной модели Lada Vesta. При этом точные даты старта производства автомобиля не были названы. Также Соколов сообщил о планах компании наладить поставки в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.