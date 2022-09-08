Назван претендент на российский завод Mercedes-Benz

Российский завод Mercedes-Benz, возможно, станет собственностью китайского автопроизводителя. Речь идет о предприятии, которое располагается в Московской области, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радиостанции Sputnik, передает ТАСС.

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При этом он не стал говорить, о какой компании идет речь. По словам Воробьева, в настоящее время в стране ведут работу по подбору автопроизводителя, в частности, китайского. Как указал губернатор, он должен быть надежным. Кроме того, важно, чтобы спрос на машины у автопроизводителя был стабильным, подчеркнул Воробьев.

Он выразил надежду на то, что Mercedes возобновит деятельность в стране «в том или ином виде». Губернатор указал на наличие неопределенностей у немцев, которые остановили завод, а также у инвесторов.

«В общем, они договариваются», — подчеркнул Воробьев.

Он предполагает, что в нынешнем году станет понятно, как будет дальше развиваться ситуация.