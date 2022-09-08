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2 часа назад

Новости автомира: назван претендент на российский завод Mercedes-Benz

Лера Букина

Российский завод Mercedes-Benz, возможно, станет собственностью китайского автопроизводителя. Речь идет о предприятии, которое располагается в Московской области, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радиостанции Sputnik, передает ТАСС.

Назван претендент на российский завод Mercedes-Benz
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом он не стал говорить, о какой компании идет речь. По словам Воробьева, в настоящее время в стране ведут работу по подбору автопроизводителя, в частности, китайского. Как указал губернатор, он должен быть надежным. Кроме того, важно, чтобы спрос на машины у автопроизводителя был стабильным, подчеркнул Воробьев.

Он выразил надежду на то, что Mercedes возобновит деятельность в стране «в том или ином виде». Губернатор указал на наличие неопределенностей у немцев, которые остановили завод, а также у инвесторов.

«В общем, они договариваются», — подчеркнул Воробьев.

Он предполагает, что в нынешнем году станет понятно, как будет дальше развиваться ситуация.

Ранее глава автоконцерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил о намерении компании по итогам года выпустить порядка 230 тысяч автомобилей.

Автоновости,Mercedes-Benz,Максим Соколов,Андрей Воробьев,Автоваз,
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