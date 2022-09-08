Skoda заменит хэтчбек Fabia электрокаром

Фирма Skoda уже до конца этого десятилетия планирует выпустить на авторынок электрокар, который должен стать так называемым идеологическим потенциальным наследником нынешнего образца Fabia. Данную информацию передал Клаус Целлмер, являющийся нынешним главой автобренда Skoda.

Фото: Car.ru Car.ru

Будущая новинка в настоящее время пребывает на стадии активной разработки. Она может получить в итоге другой тип автомобильного кузова, а также новое название. Целлмер отметил, что новую электрическую модель должны представить в аналогичном ценовом сегменте, как и в случае нынешней Fabia. Речь идёт о ценнике в 20 000 долл.

При всём этом, фирме придётся придумать, как в итоге этого добиться, так как на этом этапе аккумуляторы для электромобилей данного класса оказываются очень дорогими. По всей видимости, внешний вид новой модели получит фирменную стилистику, которую продемонстрировали на концептуальной версии Vision 7S.

Из этого может следовать, что преемница Skoda Fabia будет схожа не с легковым хэтчем, а с компактной модификацией кросса. Чтобы ещё больше подчеркнуть переход транспортного средства на электротягу, руководство автобренда Skoda может предложить доля модели новое назвоните.

Дебют новой модификации электрокара должен состояться уже ближе к концу этого десятилетия. Пока неизвестно, планирует ли компания Skoda в данном случае сохранить в модельном ряду бензиновую модификацию Fabia.

Раньше в СМИ сообщали, что автобренд хотя и взял курс на электрификацию своих выпускаемых транспортных средств, планирует также уделять внимание традиционным моделям. Марка Skoda собирается выпустить Kodiaq, а также Superb новой генерации, а также провести обновление модели Octavia.