Появились первые изображения нового Volkswagen Tiguan

В Сети опубликованы первые изображения тестовых образцов Тигуана в новом кузове, благодаря которым у нас есть возможность оценить, насколько сильно изменится кроссовер.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Tiguan впервые появился в гамме немецкого автопроизводителя в 2007 году, став серийной версией одноимённого концепта 2006 года, а также вторым кроссовером бренда после Touareg (выпускается с 2002 года). Второе поколение было представлено осенью 2015 года на Франкфуртском автосалоне, а летом 2020-го модель получила рестайлинг. Теперь же Volkswagen занимается подготовкой полностью новой генерации, и на днях тестовые образцы были замечены фотошпионами. Каким же будет новый кроссовер?

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Если нынешний Тигуан был сделан подчёркнуто геометричным (с преобладанием прямых линий и плоских поверхностей), то новый кузов выглядит уже куда более пластичным, под стать другим новинкам компании. В их же стиле будет выполнена передняя часть паркетника: вытянутые по горизонтали фары, объединённые узкой контрастной перемычкой со встроенным в неё логотипом бренда, расположенная чуть ниже в бампере решётка радиатора. На боковинах самым интересным элементом являются изогнутые выштамповки, расположенные на крыльях и частично заходящие на двери. Подоконную линию также сделают изогнутой, чем на нынешней модели, а боковые зеркала кроссовер позаимствует у электрической модели ID.5. Задняя часть пока является наиболее замаскированной, видны лишь очертания фонарей в районе задних крыльев. Можем предположить, что Тигуан получит выполненную единым элементом заднюю оптику, подобно другим новым моделям Volkswagen.

Рендер нового Tiguan

Достоверной информации о технической части новинки пока практически нет. Ранее Volkswagen заявлял, что следующее поколение сохранит бензиновые и дизельные моторы (возможно, оно станет последним, предлагающимся с двигателями внутреннего сгорания). При этом наверняка Тигуан получит гибридные модификации, включающие также подзаряжаемую plug-in.

Премьера Tiguan нового поколения может состояться в следующем году.