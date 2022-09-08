Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: в России ограничат скорость самокатов

Никита Бородкин

Институт НАМИ подготовил окончательную редакцию правил сертификации электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ), к которым относятся электросамокаты, моноколеса и схожий транспорт. Как сообщает «Коммерсантъ», в новой редакции документа эксперты хотят ограничить скорость устройств в «пешеходном режиме» на уровне 8 км/ч.

В России ограничат скорость электросамокатов
Фото: ТАССТАСС

Также при въезде в зону движения пешеходов у ЭСИМ должна включаться фара. Распознавать пешеходные зоны будут с помощью спутниковой навигации. Отмечается, что в предыдущей редакции эксперты предлагали более строгий скоростной режим — до 6 км/ч.

Также поставщикам электросамокатов рекомендуется указывать в инструкции на недопустимость зарядки устройств в жилых помещениях. Этот пункт в правила включили по просьбе МЧС.

"Автомобили будут стоить сумасшедших денег"

При этом часть идей, поступивших в ходе обсуждения, в НАМИ отвергли. В частности, Ассоциация операторов микромобильности предлагала распространить действие правил лишь на электросамокаты со скоростью более 25 км/ч либо ввести отдельные права на управление ими. Эксперты сочли, что подобные устройства должны сертифицироваться как мопеды или мотоциклы.

Автоновости,Коммерсант,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители