В России ограничат скорость электросамокатов

Институт НАМИ подготовил окончательную редакцию правил сертификации электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ), к которым относятся электросамокаты, моноколеса и схожий транспорт. Как сообщает «Коммерсантъ», в новой редакции документа эксперты хотят ограничить скорость устройств в «пешеходном режиме» на уровне 8 км/ч.

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Также при въезде в зону движения пешеходов у ЭСИМ должна включаться фара. Распознавать пешеходные зоны будут с помощью спутниковой навигации. Отмечается, что в предыдущей редакции эксперты предлагали более строгий скоростной режим — до 6 км/ч.

Также поставщикам электросамокатов рекомендуется указывать в инструкции на недопустимость зарядки устройств в жилых помещениях. Этот пункт в правила включили по просьбе МЧС.