Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Chery запатентует автомобильное кресло с катапультой

Газета.Ru

Китайский автопроизводитель Chery подал заявку на патентование автомобильного кресла с катапультой, сообщает autohome.com.cn.

Chery запатентует автомобильное кресло с катапультой
Фото: CheryChery

В заявке указано, что изобретение предназначено для использования в автомобилях. Оно может выбрасывать пассажира в воздух перед аварией, чтобы помочь ему быстро покинуть место ДТП и избежать жертв, либо сократить их количество.

Chery

Кресло с выбрасывающим устройством выглядит как обычное автомобильное сиденье с подголовником. При этом оно снабжено поясным ремнем безопасности и двумя плечевыми лямками, как в гоночных автомобилях.

О том, как будет решен вопрос с катапультированием при наличии крыши в автомобиле или в случае ДТП в тоннеле, в описании изобретения не сообщается.

Автоновости,Chery,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители