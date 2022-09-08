Chery запатентует автомобильное кресло с катапультой

Китайский автопроизводитель Chery подал заявку на патентование автомобильного кресла с катапультой, сообщает autohome.com.cn.

Фото: Chery Chery

В заявке указано, что изобретение предназначено для использования в автомобилях. Оно может выбрасывать пассажира в воздух перед аварией, чтобы помочь ему быстро покинуть место ДТП и избежать жертв, либо сократить их количество.

Chery

Кресло с выбрасывающим устройством выглядит как обычное автомобильное сиденье с подголовником. При этом оно снабжено поясным ремнем безопасности и двумя плечевыми лямками, как в гоночных автомобилях.