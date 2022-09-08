УАЗ продает упрощенные авто самого низкого экологического класса

УАЗ выпускает и продает автомобили с упрощенным агрегатом самого низкого экологического класса ЗМЗ-409 – Евро-0. Транспорт с таким мотором предлагаются дешевле - по цене от 1 375 000 рублей.

Фото: Car.ru Car.ru

С 2016 года по 2022 годы УАЗ «Хантер» и «Буханка» производителись с агрегатами пятого экологического класса «Евро-5». С 2005 года неэкологичные моторы формата «Евро-0» были запрещены к выпуску в России. Но в настоящее время ситуация кардиально изменилась - для производства более экологичных моторов не достает нужных компонентов, поэтому правительство допустило к выпуску модели с двигателями любого экологического класса. Такие условия будут актуальны до 1 февраля 2003 года.

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УАЗ «Хантер» с агрегатом самого низкого экокласса подешевел на 20 000 рублей, теперь его можно приобрести за 1 375 000 рублей, «Буханка» стала дешевле на 25 000 рублей, машина доступна за 1 280 000 рублей.

Производитель не сообщил подробностей об агрегате ЗМЗ-409, однако известно, что рабочий объем остался неизменным, а это – 2.7 литра. Дополнить транспорт блокировкой дифференциала заднего моста с упрощенным двигателем возможности нет. Подобная функция доступна только на авто с более современным агрегатом, она будет стоить 48 тысяч рублей.

«Хантеры» с нулевым экоклассом предлагаются лишь в формате Классик Fleet, а также такой агрегат установлен на коммерческом транспорте линейки СГР («Буханка», «Головастик»).

Даже с нулевой типом экокласса двигатель оснащен инжекторной, а не карбюраторной системой питания. Аналогичные моторы ранее ставили на армейские машины, которые Ульяновский автозавод делал по госзаказам Министерства обороны. Теперь машины доступны и для обычных граждан.

Кроме УАЗа на данный моент двигателем нулевого экологического класса машины пока никто на рынок не выпустил. АвтоВАЗ произвел «Ладу» с упрощенным двигателем класса «Евро-2». УАЗ же решил воспользоваться новыми условиями по полному.