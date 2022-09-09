В России не разрешат водителям поворот направо на красный свет

Во многих регионах России пытались самовольно ставить эти таблички, то есть спрос на них в регионах огромный. Чтобы поставить дополнительную табличку, нужно всего 300 рублей и четыре самореза, которые прикручиваются на светофор. Дополнительная секция стоит 6-7 тысяч рублей, если их поставить несколько, это уже 13 тысяч рублей. Если это потребует, например, поставить новый контроллер, обновить системы управления светофора, то это может быть уже сотни тысяч рублей и реконструкция светофорного объекта. Поэтому так часто бывает, что на перекрестке не появляется никаких стрелок, потому что это очень сложно, требует тендерных процедур, и проще это не делать вообще, чем пытаться это сделать. Именно поэтому в регионах было всегда востребовано это решение с дополнительным знаком.