В России не разрешат водителям поворот направо на красный свет

В ГИБДД отказались внедрять таблички, которые разрешают водителям поворачивать направо на красный свет. Эксперимент проводился несколько лет в Москве, Подмосковье и нескольких других регионах. Возле светофора висела табличка с нарисованной зеленой стрелкой и надписью: «Уступи всем, и можно направо». Водители могли поворачивать на запрещающий сигнал светофора.
В ГИБДД в интервью AutoNews заявили, что пропускная способность перекрестков не выросла, к тому же у табличек есть альтернативы, например, дополнительная секция с зеленой стрелкой у светофоров. В ЦОДД тоже выступили критически и отметили, что внедрять таблички повсеместно нет смысла, потому что их используют только на перекрестках с небольшим трафиком. Но не все эксперты согласны с таким мнением. Комментирует руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский. Этот центр — автор инициативы.
— Эксперимент оказался удачным, потому что не произошло ни одного ДТП, пропускная способность увеличилась от 30% до 130%. Есть письмо ГАИ, которое переписывается с различными ведомствами и подтверждает, что к ней поступают запросы от регионов о том, чтобы внедрить это в правила дорожного движения. Почему теперь вдруг все, что само ГИБДД делало, оно теперь закрывает на это глаза, это вопрос избирательности нежели чем профессионализма. Вопрос о том, что это внутренняя бюрократия, получается, такие дешевые решения не очень нужны, потому что знак стоит всего 300 рублей.
Во многих регионах России пытались самовольно ставить эти таблички, то есть спрос на них в регионах огромный. Чтобы поставить дополнительную табличку, нужно всего 300 рублей и четыре самореза, которые прикручиваются на светофор. Дополнительная секция стоит 6-7 тысяч рублей, если их поставить несколько, это уже 13 тысяч рублей. Если это потребует, например, поставить новый контроллер, обновить системы управления светофора, то это может быть уже сотни тысяч рублей и реконструкция светофорного объекта. Поэтому так часто бывает, что на перекрестке не появляется никаких стрелок, потому что это очень сложно, требует тендерных процедур, и проще это не делать вообще, чем пытаться это сделать. Именно поэтому в регионах было всегда востребовано это решение с дополнительным знаком.
— В регионах смогут оставить эти таблички?
— После критики ГИБДД вряд ли это получится сделать, другой вопрос, что [правила] ГИБДД периодически меняются в зависимости от того, кто возглавляет это ведомство.
— В крупных городах их использовать неуместно, трафик очень большой?
— Их использовать уместно на перекрестках с не очень большим движением пешеходов, это могут быть и крупные города, промзоны, малозначительные улицы, где нет пешеходного трафика.
Чтобы провести эксперимент, был разработан специальный ГОСТ, который дал право локально тестировать нововведения, не опасаясь санкций от ГИБДД. Никаких изменений в ПДД не вносили. Поэтому водители не воспринимали таблички и не понимали, как правильно действовать, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:
«Опыт показывает, что водители не ориентируются в таких ситуациях, показывает, что есть правила дорожного движения, которые сначала нужно поправить, внести туда возможность такого маневра, и только после этого проводить подобные эксперименты. Сейчас Минюст согласовал возможность внесения поправок в правила дорожного движения, и ГИБДД сможет провести соответствующую работу, если захочет. Все упирается в автовладельцев, которые не ориентируются в подобной ситуации. В Москве часто используется другая вещь — устанавливается стрелка направо с указанием пропустить сначала пешеходов, и только после этого проезжать. Это вполне возможная ситуация, но она влечет за собой вполне реальные проблемы, например, где-нибудь на Тверской стало невозможно теперь повернуть направо, потому что там постоянный пешеходный поток, и таких мест много. Поэтому все эти новеллы далеко не всегда позволяют облегчить реальную жизненную ситуацию на дороге».
Эксперты отмечают, что дешевые таблички стали более актуальны на фоне подорожания разного оборудования в России. Ранее в ЦОДД заявляли, что инициатива может быть реализована в регионах.