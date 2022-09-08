Завод "Москвич" возобновит работу к концу года

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что власти столицы планируют возобновить работу завода "Москвич" к концу года.

Фото: Российская Газета Российская Газета

"Мы планируем возобновить работу (завода "Москвич") к концу года, и пока у нас все к этому планомерно идет", - цитирует Ефимова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года будет произведено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями.

Напомним, уже известно, что под маркой "Москвич" планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан. Об этом сообщила пресс-служба КамАЗа - технологического партнера столичного завода.

При этом там не подтвердили, что будущими "Москвичами" станут перелицованные автомобили китайского бренда JAC, как это следовало из фотографий, представленных во время подписания договора между правительством Москвы и КамАЗом.