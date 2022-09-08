Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: работа завода "Москвич" возобновится к концу года

Российская Газета

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что власти столицы планируют возобновить работу завода "Москвич" к концу года.

Завод "Москвич" возобновит работу к концу года
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Мы планируем возобновить работу (завода "Москвич") к концу года, и пока у нас все к этому планомерно идет", - цитирует Ефимова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года будет произведено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями.

Напомним, уже известно, что под маркой "Москвич" планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан. Об этом сообщила пресс-служба КамАЗа - технологического партнера столичного завода.

При этом там не подтвердили, что будущими "Москвичами" станут перелицованные автомобили китайского бренда JAC, как это следовало из фотографий, представленных во время подписания договора между правительством Москвы и КамАЗом.

Первые инвестиции в развитие завода "Москвич" составят 5 млрд рублей.

Автоновости,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители