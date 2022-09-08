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11 минут назад

Новости автомира: Стало известно, когда возобновится производство «Москвичей»

Елена Прошина

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на бывшем автомобильном заводе «Рено Россия» к концу 2022 года начнётся производство автомобилей «Москвич». Об этом сообщает Motor.ru.

Стало известно, когда возобновится производство «Москвичей»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Ефимов добавил, что к концу года с конвейера успеет сойти не менее 600 автомобилей, причем 200 из них это электрокары. Он уточнил, что сначала завод будет выпускать автомобили методом крупноузловой сборки – видимо речь идёт о моделях китайской JAC, которые были анонсированы на презентации примерной линейки марки.

Оценена возможность возрождения бренда «Жигули»

Однако, по словам Ефимова, позже инженеры завода «Москвич» приступят к разработке двух собственных платформ, на которых можно будет производить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а также электрокары. Аккумуляторы для последних будет поставлять «Ростех», а коплектующие на заводе в Западном Бирюлеве.

Ранее дизайнеры рассказали, как могло бы выглядеть новое поколение автомобиля «Москвич».

Автоновости,Renault,Владимир Ефимов,Ростех,
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