В автомобилях Chery могут появиться сиденья с катапультой

Компания Chery Automobile подала заявку на патент необычного устройства — автомобильного сиденья с катапультой. Как пишет китайский портал Autohome со ссылкой на документ, так называемое «Автомобильное съемное катапультное сиденье» сможет выбрасывать пассажиров в воздух перед дорожно-транспортным происшествием: таким образом пассажир покинет машину еще до столкновения и, вероятно, окажется в более безопасном месте.

Фото: motor.ru motor.ru

В патентном документе изображено обычное автомобильное кресло с боковой поддержкой и подголовником, но со «сложным» ремнем безопасности, напоминающем пятиточечные ремни гоночных болидов — с поясной и двумя вертикальными лямками. Такая конструкция требует больше усилий для застегивания, что может отбить желание ею пользоваться, учитывая, что некоторые автомобилисты и пассажиры и без того неохотно пристегиваются.

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В патенте не учтен ряд важных факторов. Например, не указано, как кресло-катапульта будет срабатывать на автомобилях с жесткой крышей, как будет вести себя при авариях в тоннелях, и даже как будет приземляться пассажир. Также неизвестно, что будет, если машина успеет перевернуться до катапультирования.

Не исключено, что устройство в стиле Джеймса Бонда в будущем даже появится в автомобилях Chery, но пока это лишь заявка на патент — одна их многих, которые производители подают, но не спешат применять на практике. В их числе — надувные бамперы, робот для выгула собак, дрон, помогающий ездить по бездорожью, и даже отпугиватель комаров с определителем пола насекомых.