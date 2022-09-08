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45 минут назад

Новости автомира: Российские владельцы Mercedes-Benz остались без дубликатов ключей

Газета.Ru

Владельцы автомобилей Mercedes-Benz в России больше не могут изготовить дубликаты ключей для своих машин, а запчасти для автомобилей немецкой марки поставляются по индивидуальному заказу со сроком ожидания 2-6 месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на автосалоны «Панавто» и «Мерседес-Бенц Рус».

Российские владельцы Mercedes-Benz столкнулись с проблемой
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

Невозможность изготовления запасных ключей представители автосалонов объяснили отсутствием связи российских дилеров со страной-производителем автомобилей, без которой дубликат ключа от машины изготовить невозможно. Кроме того, отменена продажа сервисных сертификатов на обслуживание машин, а запасные части для «Мерседесов» приходится заказывать в Объединенных Арабских Эмиратах, утверждает Shot.

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При этом цены на обслуживание и ремонт Mercedes-Benz в России существенно выросли.

Ранее стало известно, что китайская Chery подала патентную заявку на автомобильное кресло с катапультой.

Автоновости,Chery,Mercedes-Benz,
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