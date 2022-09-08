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49 минут назад

Новости автомира: опубликованы цены на российские электрокары Evolute

Motor.ru

Столичный дилерский центр «Авилон» начал принимать заказы на электромобили Evolute, которые собирают на территории липецкого завода «Моторинвест». Минимальная стоимость российской батарейной новинки составит почти три миллиона рублей. Первые машины автосалон получит уже в нынешнем месяце. Массовые продажи «зеленых» машин начнутся в четвертом квартале 2022 года. Кроме того, клиенты смогут сконфигурировать автомобиль под себя.

Стали известны цены на российские электрокары Evolute
Фото: motor.rumotor.ru

Стоимость кроссовера Evolute i-Joy, оборудованного электромотором мощностью 176 лошадиных сил, составила 3,5 миллиона рублей. Батарейный минивэн i-Van с 122-сильной установкой оценили в аналогичную сумму. Цены на седан i-Pro, получивший электродвигатель мощностью 163 лошадиные силы, начинаются от 2,9 миллиона рублей.

Вице-премьер задумался о покупке российского электромобиля

Дилерский центр сообщил, что большую часть автопарка составят именно седаны. Электрические i-Pro поступят в автосалон в количестве 180 экземпляров. Батарейных кроссоверов и минивэнов насчитывают 92 и 15 штук, соответственно. Первые модели поступят к дилеру в конце нынешнего сентября. Массовые продажи начнутся до конца 2022 года. Кроме того, клиенты смогут сконфигурировать комплектацию электрокаров под себя. Однако такие модели придется ждать около двух месяцев.

Накануне на отечественные электрокары Evolute нашелся первый покупатель. Пилотная партия из 95 батарейных машин поступит в автопарк каршеринга Приморского края.

Автоновости,Авилон,
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