В России начал дорожать бензин

В России ускорилось подорожание автомобильного топлива — за последние три недели в ряде областей его цена заметно выросла.

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«В некоторых регионах ценники на АЗС поднялись на 1,5-2 рубля», — цитируют «Известия» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

С августа розничные цены на топливо в Нижегородской области выросли примерно на 1,5-2 рубля за литр, подтвердил директор сети «Стандарт Ойл» Александр Вахрушин. В Саратовской области дизель и бензины АИ-92 и АИ-95 подорожали в августе на 0,5 рубля, АИ-100 — примерно на 1 рубль, отметила управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

Поднялись цены и в Крыму, в частности, ситуация заметно изменилась в августе из-за задержек поставок топлива по железной дороге в адрес грузополучателей, отметил гендиректор компании «Мосрегионгаз» Евгений Назаренко.

Длительные отгрузки вызвали небольшой дефицит топлива в регионе, повышение розничных цен на некоторых АЗС на бензин марки АИ-100 составило 1 рубль за литр, на дизель — 50 копеек за литр, добавил он.