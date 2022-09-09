Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
3 часа назад

Новости автомира: В России начал дорожать бензин

Свободная пресса

В России ускорилось подорожание автомобильного топлива — за последние три недели в ряде областей его цена заметно выросла.

В России начал дорожать бензин
Фото: ТАССТАСС

«В некоторых регионах ценники на АЗС поднялись на 1,5-2 рубля», — цитируют «Известия» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

С августа розничные цены на топливо в Нижегородской области выросли примерно на 1,5-2 рубля за литр, подтвердил директор сети «Стандарт Ойл» Александр Вахрушин. В Саратовской области дизель и бензины АИ-92 и АИ-95 подорожали в августе на 0,5 рубля, АИ-100 — примерно на 1 рубль, отметила управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

Поднялись цены и в Крыму, в частности, ситуация заметно изменилась в августе из-за задержек поставок топлива по железной дороге в адрес грузополучателей, отметил гендиректор компании «Мосрегионгаз» Евгений Назаренко.

Длительные отгрузки вызвали небольшой дефицит топлива в регионе, повышение розничных цен на некоторых АЗС на бензин марки АИ-100 составило 1 рубль за литр, на дизель — 50 копеек за литр, добавил он.

Ранее "СП" писала, что эксперт сообщил, что ЕС распадется без российского газа.

Автоновости,Евгений Назаренко,Дмитрий Гусев,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители