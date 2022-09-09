Кроссовер TESLA Model Y получил 5 звезд в краш-тестах EURO NCAP

Электрический внедорожник Tesla Model Y устанавливает новый стандарт рейтинга безопасности при столкновении в тестах и оценках безопасности Euro NCAP, основанных на новых и более строгих стандартах, введенных властями в 2020–2022 годах.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Tesla Model Y набрала общий средний балл безопасности 92%, что является самым высоким показателем для любого транспортного средства (с ДВС или электрическим), протестированного Euro NCAP. Второй самый безопасный автомобиль на этом графике — Lexus NX с общим средним показателем безопасности при столкновении 89%.

«Тест был основан на оценке способности Model Y защищать взрослых, детей и уязвимых участников дорожного движения, таких как велосипедисты и пешеходы, а также на ее функциях помощника по безопасности», — отмечается в релизе.

Tesla Model Y получила общий 5-звездочный рейтинг и самый высокий средний балл безопасности по результатам испытаний Euro NCAP со следующими оценками в основных областях.

Взрослый пассажир: 97%.

Дети в жилом помещении: 87%.

Уязвимые участники дорожного движения (VRU): 82%.

Помощь в обеспечении безопасности (предотвращение столкновений): 98%.