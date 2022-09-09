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2 часа назад

Ягуар, санитарный автомобиль и Range Rover. На чем любила ездить Елизавета II

Газета.Ru

Королева Елизавета II была единственным человеком в Великобритании, который мог управлять автомобилем, не имея водительского удостоверения. Впрочем, паспорт монарху тоже не требуется.

1/13 Принцесса Елизавета за рулем санитарного автомобиля во время Второй мировой войны, 1945 год
Фото: Bryn Colton/Getty Images
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2/13 Королева Елизавета II за рулем автомобиля Daimler с принцем Чарльзом и принцессой Анной, 1957 год
Фото: Hulton Archive/Getty Images
3/13 Королева Елизавета II за рулем автомобиля Vauxhall Cresta, 1968 год
Фото: George Freston/Getty Images
4/13 Королева Елизавета II за рулем автомобиля Land Rover, 1989 год
Фото: Tim Graham/Getty Images
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5/13 Королева Елизавета II за рулем автомобиля Jaguar X Type, 2006 год
Фото: Tim Graham/Getty Images
6/13 Королева Елизавета II за рулем автомобиля Land Rover, 1992 год
Фото: Anwar Hussein/Getty Images
7/13 Королева Елизавета II за рулем автомобиля Daimler Jaguar, 2007 год
Фото: Max Mumby/Getty Images
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8/13 Королева Елизавета II за рулем автомобиля Range Rover, 2017 год
Фото: Max Mumby/Getty Images
9/13 Королева Елизавета II за рулем автомобиля Range Rover, 2014 год
Фото: Max Mumby/Getty Images
10/13 Королева Елизавета II садится в свой Range Rover, 2021 год
Фото: Max Mumby/Getty Images
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11/13 Королева Елизавета II за рулем автомобиля Range Rover, 2021 год
Фото: Max Mumby/Getty Images
12/13 Королева Елизавета II за рулем автомобиля Range Rover, 2021 год
Фото: Max Mumby/Getty Images
13/13 Королева Елизавета II за рулем автомобиля Range Rover, 2017 год
Фото: Max Mumby/Getty Images

Еще в годы Второй мировой войны будущая королева прошла подготовку как механик-водитель санитарной машины. Вождение стало для Елизаветы II настоящей страстью, несмотря на то, что королевский протокол предполагал обязательное наличие шофера у Ее Величества.

Британцы нередко могли видеть Елизавету за рулем ее Jaguar, Range Rover и Land Rover. Коллекция автомобилей королевы оценивается в £10 млн, в ней несколько десятков автомобилей. В 2002 году, к 50-летию правления, Елизавета получила специальный подарок от Land Rover – автомобиль, разработанный специально для нее.

В марте 2019 года служба безопасности рекомендовала ей перестать управлять автомобилем на дорогах общего пользования. При этом возможность гонять по территории своих поместий королеве оставили.

Последний раз ее заметили за рулем прошлой осенью. Газета The Daily Telegraph опубликовала фото 95-летней королевы в Jaguar в кузове универсал. Ее Величество ехала в одиночку по территории Виндзорского замка в графстве Беркшир под Лондоном. Озвучивалась версия, что в тот день она вывозила на прогулку своих корги.

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