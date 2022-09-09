Королева Елизавета II была единственным человеком в Великобритании, который мог управлять автомобилем, не имея водительского удостоверения. Впрочем, паспорт монарху тоже не требуется.

Еще в годы Второй мировой войны будущая королева прошла подготовку как механик-водитель санитарной машины. Вождение стало для Елизаветы II настоящей страстью, несмотря на то, что королевский протокол предполагал обязательное наличие шофера у Ее Величества.

Британцы нередко могли видеть Елизавету за рулем ее Jaguar, Range Rover и Land Rover. Коллекция автомобилей королевы оценивается в £10 млн, в ней несколько десятков автомобилей. В 2002 году, к 50-летию правления, Елизавета получила специальный подарок от Land Rover – автомобиль, разработанный специально для нее.

В марте 2019 года служба безопасности рекомендовала ей перестать управлять автомобилем на дорогах общего пользования. При этом возможность гонять по территории своих поместий королеве оставили.