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2 часа назад

Новости автомира: россияне лишились возможности заказать дубликат ключей для «Мерседесов»

Motor.ru

Российские владельцы Mercedes-Benz столкнулись с проблемами с обслуживанием автомобилей. Как пишет Telegram-канал Shot, для россиян запчасти к немецким машинам подорожали на треть. Заказывать их приходится в частном порядке, и доставка может занимать до шести месяцев. Кроме того, при утере ключа заказать дубликат и вовсе стало невозможно, так как они изготавливаются только в Германии с ведома производителя.

Россиян лишили возможности заказать дубликат ключей Mercedes-Benz
Фото: © Daniil Lyusov / Unsplash© Daniil Lyusov / Unsplash

В дилерских центрах «Панавто» и «Мерседес-Бенц Рус» рассказали, что запчасти для каждого автомобиля заказывают индивидуально в ОАЭ, и срок доставки обычно варьируется от двух до шести месяцев.

Из-за того, что дилеры потеряли возможность контактировать с производителем в Германии, заказать копию утерянного ключа почти невозможно. То есть, если владелец теряет ключ, открыть автомобиль будет проблематично.

Также подскочили и цены: техобслуживание, диагностика и ремонт автомобилей Mercedes-Benz подорожали в России примерно на 20-30 процентов. Кроме этого, отменены различные услуги для клиентов, включая такси от сервиса и сертификаты, позволяющие воспользоваться сервисом.

Mercedes-Benz свернул деятельность в России в начале весны, включая производство и поставки из-за рубежа. Автомобили немецкой марки ввозятся в страну по параллельному импорту и продаются по завышенным ценам. Ранее появилась информация, что Mercedes-Benz хочет продать завод в подмосковном «Есипово», который проработал только два года и не успел окупиться. Новым хозяином площадки может стать некий китайский производитель.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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