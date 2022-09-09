Россиян лишили возможности заказать дубликат ключей Mercedes-Benz

Российские владельцы Mercedes-Benz столкнулись с проблемами с обслуживанием автомобилей. Как пишет Telegram-канал Shot, для россиян запчасти к немецким машинам подорожали на треть. Заказывать их приходится в частном порядке, и доставка может занимать до шести месяцев. Кроме того, при утере ключа заказать дубликат и вовсе стало невозможно, так как они изготавливаются только в Германии с ведома производителя.

Фото: © Daniil Lyusov / Unsplash © Daniil Lyusov / Unsplash

В дилерских центрах «Панавто» и «Мерседес-Бенц Рус» рассказали, что запчасти для каждого автомобиля заказывают индивидуально в ОАЭ, и срок доставки обычно варьируется от двух до шести месяцев.

Из-за того, что дилеры потеряли возможность контактировать с производителем в Германии, заказать копию утерянного ключа почти невозможно. То есть, если владелец теряет ключ, открыть автомобиль будет проблематично.

Также подскочили и цены: техобслуживание, диагностика и ремонт автомобилей Mercedes-Benz подорожали в России примерно на 20-30 процентов. Кроме этого, отменены различные услуги для клиентов, включая такси от сервиса и сертификаты, позволяющие воспользоваться сервисом.